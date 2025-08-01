scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹50 से कम के इस NBFC स्टॉक में दिखी हलचल, इंटरनेशनल लिस्टिंग के बाद अब भारत में भी फंड रेजिंग की तैयारी

₹50 से कम के इस NBFC स्टॉक में दिखी हलचल, इंटरनेशनल लिस्टिंग के बाद अब भारत में भी फंड रेजिंग की तैयारी

Paisalo Digital Limited जल्द फंड जुटाने को लेकर फैसला ले सकती है। स्टॉक एक्सचेंज से मिली लेटेस्ट अपडेट के बाद कंपनी के शेयर फोकस में आ गए।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 1, 2025 13:45 IST
Jio Financial share price: As of March 2024, promoters held a 47.12 per cent stake in the NBFC.

शेयर बाजार में ₹50 से कम कीमत वाला एक स्मॉल कैप स्टॉक इन दिनों चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं Paisalo Digital Limited की, जो एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) है। कंपनी ने बताया है कि 5 अगस्त 2025 को बोर्ड की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कंपनी फंड जुटाने को लेकर फैसला ले सकती है।

क्या है बैठक का मकसद?

कंपनी ने NSE और BSE को जानकारी देते हुए बताया कि यह बैठक Operations and Finance Committee की होगी, जिसमें प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए लिस्टेड, सिक्योर्ड, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) जारी करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यह कदम कंपनी के विस्तार और पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है।

बोर्ड बैठक से ठीक एक दिन पहले यानी 30 जुलाई 2025 को Paisalo Digital ने एक और बड़ा एलान किया था। कंपनी ने बताया कि उसने $50 मिलियन (करीब ₹415 करोड़) के 7.5% Foreign Currency Convertible Bonds (FCCB) 2029 तक के लिए जारी किए हैं। ये बॉन्ड अब India International Exchange (IFSC), GIFT City में लिस्ट हो चुके हैं। यह कदम कंपनी को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से फंड जुटाने में मदद करेगा।

Paisalo Digital का शेयर शुक्रवार 1 अगस्त को ₹31.08 के स्तर पर खुला, जो पिछले दिन के बंद भाव ₹31.09 से लगभग बराबर था। लेकिन दिन में इसने तेजी पकड़ते हुए ₹31.64 का उच्च स्तर छू लिया, यानी लगभग 1% का उछाल आया। यह तब हुआ जब बाजार में हल्की गिरावट थी।

Paisalo Digital का शेयर भले ही स्मॉल कैप कैटेगरी में आता हो, लेकिन इसके एक के बाद एक फंडरेजिंग कदम और इंटरनेशनल एक्सचेंज में FCCB की लिस्टिंग से पता चलता है कि कंपनी ग्रोथ मोड में है। ऐसे में निवेशकों के लिए यह ₹50 से कम में मिलने वाला एक संभावित ग्रोथ स्टॉक हो सकता है।

Paisalo Digital एक NBFC है, जो खासतौर से ग्रामीण इलाकों में छोटे कारोबारियों और युवाओं को कर्ज देती है। कंपनी की पहुंच देशभर में फैली हुई है और इसके पास फाइनेंस सेक्टर में मजबूत पकड़ है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
