Ola Electric Mobility पर HSBC की रिपोर्ट, जानिए क्या है नया टारगेट?
हम बात कर रहे हैं Ola Electric Mobility की, इस पर HSBC की रिपोर्ट आई है। जिसमें कई बड़ी बातें कही जा रही है। लेकिन उससे पहले इस कंपनी से जुड़ी कई अहम बातें।
तो सबसे पहले रिजल्ट्स को देखते हैं...
तो सबसे पहले Q1 रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो कंपनी का घाटा और बढ़ा है। कंपनी का घाटा 347 करोड़ रुपये रहा है, पिछले साल ये 267 करोड़ था। इसका मतलब घाटे में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं revenue from operations देखें तो 32 प्रतिशत बढ़कर 1,644 करो़ड़ रहे हैं। वहीं एबिटडा लॉस स्थिर रहा है, ये करीब 205 करोड़ रहा है।
इसके साथ ही कंपनी ने नई रोडस्टर सीरीज की बाइक को उतारा है। Ola की इलेक्ट्रिक बाइक की 74,999 रुपये से शुरू होती है। ओला का दावा है कि ये बाइक 124 kmph की टॉप-स्पीड देगी। वहीं इस बाइक के 4.5 kWh के बैटरी पैक से 200 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। इसको लॉन्च से निवेशक काफी उत्साहित दिखे हैं।
लिस्टिंग और नए लॉन्च के साथ ओला इलेक्ट्रिक पर ब्रोकरेज हाउस HSBC की रिपोर्ट आई है। इस स्टॉक पर पहले ब्रोकरेज हाउस ने खरीद की सलाह दी है। इतना ही स्टॉक के लिए 140 का लक्ष्य तय किया है। रोडस्टर सीरीज के लॉन्च और इस रिपोर्ट की सलाह के बाद स्टॉक में आज शुरुआती कारोबार के साथ तेज उछाल देखने को मिला है। स्टॉक शुरुआती कारोबार में ही 15 प्रतिशत से ज्यादा की उछाल के साथ 128 के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले बंद स्तर के आधार पर देखें तो स्टॉक पहले ही अपने IPO के भाव से 44 प्रतिशत का उछाल दर्ज कर चुका है। IPO का प्राइस 76 का था. अगर आज के उच्चतम भाव 128 की तुलना करें तो हाल में हुई लिस्टिंग के साथ स्टॉक अधिकतम 68 प्रतिशत का उछाल दर्ज कर चुका है।
अब समझते है रिपोर्ट में कहा क्या गया है?
रिपोर्ट के मुताबिक भले ही HSBC कई अन्य अनिश्चितताओं के साथ भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड को लेकर खास सकारात्मक नहीं हो लेकिन ओला इलेक्ट्रिक में निवेश को लेकर नजरिया सकारात्मक है। रिपोर्ट मे कहा गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर नियमों का सहारा और ओला इलेक्ट्रिक के जरिए लागत कम करने की क्षमता के साथ साथ बैटरी वेंचर को लेकर रिस्क रिवॉर्ड के पॉजिटिव रहने का अनुमान है। जो कंपनी के लिए सकारात्मक है। EV manufacturing कॉस्ट FY27/28 तक और गिर सकती है, जिससे कंपनी के मार्जिन्स बेहतर होने की उम्मीद है।
रिपोर्ट में कहा गया कि न सिर्फ कंपनी जून क्वार्टर में बेचे गए सभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी रख रही है साथ ही अपने व्हीकल से जुड़े सभी अहम पार्ट्स को भारत में ही बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है जिसमें बैटरी भी शामिल है।
हालांकि रिपोर्ट में कई अनिश्चतताओं का भी जिक्र किया गया है. इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का देश में धीमी गति से विस्तार के बीच बढ़ता कंपटीशन कंपनी पर दबाव बना सकता है. वहीं ये अनिश्चित है कि सरकार के जरिए दिए जा रहे नियमों में सपोर्ट कितना और कब तक रहेगा. इसके साथ ही बैटरी निर्माण में भी अपने जोखिम हैं।
जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट साजी जॉन ने कहा कि यह भारत में एकमात्र ऑटोमेकर है जिसे एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और सेल केमिस्ट्री बैटरी के लिए दोनों पीएलआई योजनाओं के लिए मंजूरी मिली है। ओला निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए ये बड़ी भूमिका निभा सकता है और देश भर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर वाहनों के विकास और अपनाने में तेजी लाने में मदद कर सकता है।