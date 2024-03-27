12 महीनों में स्मॉल कैप और मिडकैप शेयरों ने कैसा किया प्रदर्शन

हाल में आई गिरावट के बावजूद Small और Midcap शेयरों ने बीते 12 महीनों में लार्ज कैप स्टॉक्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। इस दौरान स्मॉल और मिडकैप स्टॉक्स का रिटर्न लार्ज कैप से 50 फीसदी तक ज्यादा रहा है। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स पॉजिटिव संकेत दे रहा है। लार्ज कैप के मुकाबले मिड और स्मॉल कैप का शानदार प्रदर्शन 2014 से ऐसे में मिड और स्मॉल कैप की तेजी को किसी तरह की खामी की जगह, कमजोर प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन में हो रहे सुधार के तौर पर देखने की बात स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ने कही है। ब्रोकिंग फर्म का कहना है कि मिड और स्मॉल कैप में उछाल कमाई में शानदार ग्रोथ की वजह से आया है। 018 के बाद से मिड कैप की कमाई में बढ़ोतरी सालाना 30 फीसदी और स्मॉल कैप की 37 परसेंट रही है। वहीं लार्ज कैप की कमाई में सालाना 16 फीसदी का इजाफा हुआ है।हालांकि हालिया गिरावट के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि बाजार में गिरावट का क्या रुख रहेगा।

advertisement

Also Read: सेलेब्रिटीज की क्यों बनी ये फेवरेट कंपनी?

जानकार

जानकारों का कहना है कि वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझानों और मजबूत डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की वजह से भारतीय बाजारों में भी आगे तेजी जारी रह सकती है। हालांकि बाजार में जारी हालिया उथल पुथल ने निवेशकों को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की सलाह है कि बाजार में किसी हड़बड़ी में ना तो एंट्री करें और ना ही एग्जिट करें। इसके साथ ही बुनियादी तौर पर मजबूत कंपनियों में ही सोच समझकर और रिसर्च करके निवेश करें।