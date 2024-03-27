सेलेब्रिटीज की क्यों बनी ये फेवरेट कंपनी?

एक Zerodha के को-फाउंडर निखिल कामथ, दूसरी गौरी खान, तीसरे - जॉन इब्राहम... सभी दिग्गजों की एक फेवरेट कंपनी। फेवरेट किस लिहाज से? दरअसल इन तीनों सेलेब्रिटीज ने इसमें बड़ा निवेश किया हुआ है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये कंपनी है कौन सी और आखिर ये स्टार्स की इतनी चहेती क्यों बनी हुई है? तो सबसे पहली कंपनी का नाम बता देते हैं। ये है खास तरह की कॉफी पेश करने वाले कोको स्टार्टअप, जिसका नाम है Subko Coffee Roasters. इस स्टार्टअपन ने जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ और दूसरे बड़े सेलेब्रिटीज से फंडिंग दौर में 1 करोड़ डॉलर यानि करीब 8,330 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई है। इस फंडिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 3.4 करोड़ डॉलर हो गई है। इस फंडिंग राउंड में ब्लूम फाउंडर्स फंड, द गौरी खान फैमिली ट्रस्ट और अभिनेता जॉन अब्राहम समेत दूसरे लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है।

Subko Coffee Roasters

Subko Coffee Roasters के फाउंडर, CEO और क्रिएटिव डायरेक्टर राहुल रेड्डी ने कहा कि "निखिल की हिस्सेदारी महज एक निवेशभर नहीं है बल्कि हमारे ब्रांड की कैपेसिटी का सबूत है। निखिल की ख्वाहिश घरेलू इंडियन ब्रांड्स के विकास को आगे बढ़ाना है, जो हमारे मिशन के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। मैं सभी का गहराई से आभारी हूं, उन निवेशकों का भी जिन्होंने निखिल के बोर्ड में आने से पहले हमारा समर्थन किया है।

अब अगला सवाल उठता है कि कंपनी करती क्या है?

Subko का दावा है कि वो किसानों से सीधे खास तरह की कॉफी, बढ़िया कोको और गेहूं हासिल करता है। कंपनी हाइपर-ट्रेसेबिलिटी पर जोर देती है, जिसमें सप्लाई चेन में हर कदम पर नज़र रखना और डॉक्यूमेंटेशन करना शामिल है। सुबको बेक्ड ब्रेड-पेस्ट्री और कॉफी रोस्टर के साथ कैफीन-युक्त डिंक्स पेश करती है। इस कॉफ़ी और कोको स्टार्टअप का मुकाबला किन कंपनियों से ये भी बता देते हैं। थर्ड वेव कॉफ़ी, ब्लू टोकाई, रेज कॉफ़ी, स्ले कॉफ़ी, स्लीपी आउल और सेवन बीन्स जैसी कंपनियों से कॉम्पिटिशन है। यहां पर कंपनी के फाउंडर राहुल रेड्डी का कहना है कि हम साउथ एशियाई Craft Cafe और इस सेक्टर के कच्चे माल की ताकत का प्रदर्शन करते हुए चुनिंदा भारतीय शहरों और ग्लोबल राजधानियों तक Subko के क्वालिटी को पहुंचाने के लिए कमिटेड हैं। कंपनी इस फंडिंग का इस्तेमाल स्टार्टअप टैलेंट पूल को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंज्यूमर अनुभव को विकसित करने, प्रोडक्ट और डिजाइन रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने, खासतौर पर ग्रीन कॉफी और बढ़िया कोको बीन्स के लिए खेतों के स्तर पर बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। इन सभी क्षेत्रों में कंपनी अपना ध्यान लगाएगी. कंपनी के मुताबिक Subko भारत और ग्लोबल लेवल पर चुनिंदा शहरों में अलग-अलग फॉर्मेट प्रारूपों में प्रमुख अनुभव कैफे शुरू करने पर भी विचार कर रहा है.