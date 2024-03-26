3 साल में 34 रूपये से 300 रूपये पहुंचा स्टॉक, प्रमोटर ने खरीदी हिस्सेदारी

पिछले तीन साल में इस कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। ये कंपनी है Kilburn Engineering Ltd, किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड केमिकल, स्टील, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल और फूड प्रोसेसिंग जैसी कई इंडस्ट्री के लिए उपकरण और मशीनरी डिजाइन करती है। इसके अलावा कंपनी कंसलटेंसी का काम भी करती है। अगर स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो कंपनी के शेयर में तीन साल से तूफानी तेजी आ रही है। शेयर 3 फरवरी 2020 को 10 रुपये के भाव पर था। इसके बाद एक साल में ये बढ़कर 40 रुपये पर पहुंच गया। वहीं, अगस्त 2023 में शेयर का भाव 150 रुपये पर पहुंच गया। इसके बाद जनवरी 2024 में शेयर का भाव 300 रुपये के भाव पर था. लेकिन साल की शुरुआत से अभी तक शेयर लगतारा गिर रहा था।

एक्सचेंज पर जारी जानकारी

एक्सचेंज पर जारी जानकारी में बताया कि प्रमोटर्स ने शेयर खरीदारी शुरू की है। प्रमोटर्स ने 19 मार्च यानि बुधवार को 25000 शेयर ओपन मार्केट से खरीदे. इसके बाद 50 हजार शेयर 22 मार्च को ओन मार्केट से खरीदे है। प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियम के मुताबिक एक प्रमोटर को एक फाइनेंशियल ईयर में ओपन मार्केट से अपनी कंपनी की 5 फीसदी तक इक्विटी खरीदने की अनुमति होती है। हालांकि हम कोई आपको खरीदारी या बेचने की राय नहीं देते हैं कोई भी फैसला लेने से पहले आप अपने सेबी रिजस्टर्ड सलाहकार से राय जरूर लें। किसकी कितनी हिस्सेदारी-दिसंबर 2023 में हिस्सेदारी 54.57 फीसदी. साथ ही, कंपनी ने दिसंबर तिमाही में सभी गिरवी शेयर भी छुड़ा लिए है। एक तिमाही यानि तिसंबर तिमाही में गिरवी शेयरों की हिस्सेदारी 21.33 फीसदी थी।