Adani Ports ने 3,080 करोड़ रुपये में Gopalpur Ports में 95% हिस्सेदारी खरीदी, सबसे बड़ा पोर्ट प्लेयर बनने की राह पर

Adani Ports ने 3,080 करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य पर Odisha के Gopalpur Ports में 95% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस कदम का उद्देश्य भारत के पूर्वी तट पर अदानी पोर्ट्स की उपस्थिति को मजबूत करना है। इस सौदे में शापूरजी पालोनजी ग्रुप (SP Group) से 56% हिस्सेदारी और गोपालपुर पोर्ट्स के दो मौजूदा शेयरधारकों उड़ीसा स्टीवडोर्स से 39% हिस्सेदारी हासिल करना शामिल है। ओडिशा में स्थित गोपालपुर बंदरगाह लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, इल्मेनाइट और एल्यूमिना सहित विभिन्न प्रकार के सूखे थोक कार्गो को संभालता है। इस अधिग्रहण से अदानी पोर्ट्स के मौजूदा परिचालन को पूरक बनाने और भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच कार्गो मात्रा समानता हासिल करने के लक्ष्य में योगदान करने की उम्मीद है।

advertisement

Also Read: RVNL के शेयरों में 4% की तेजी, कंपनी ने 229 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए AAI के साथ समझौता किया

गोपालपुर बंदरगाह

वित्तीय वर्ष 2023 में, गोपालपुर बंदरगाहों ने 20 एमएमटी की क्षमता के साथ 7.4 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कार्गो को संभाला। अदानी पोर्ट्स का अनुमान है कि वह चालू वित्तीय वर्ष में 11.3 एमएमटी कार्गो संभालेगा, जिससे ₹520 करोड़ का परिचालन राजस्व उत्पन्न होगा। अदानी पोर्ट्स ने आगे बताया कि यह निवेश भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच समानता हासिल करने की उनकी रणनीति के अनुरूप है। कंपनी ने कहा कि गोपालपुर बंदरगाह का रणनीतिक स्थान ओडिशा और पड़ोसी राज्यों के खनन केंद्रों तक अद्वितीय पहुंच प्रदान करेगा। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एपीएसईज़ेड) वर्तमान में भारत के पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर लगभग 12 बंदरगाहों और टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। शुरुआती कारोबार में अदानी पोर्ट्स के शेयरों में तेजी आई क्योंकि निवेशकों ने अधिग्रहण का स्वागत किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अदानी पोर्ट्स के शेयर 1.40 फीसदी की तेजी के साथ 1298.90 रुपये पर थे।