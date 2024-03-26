RVNL के शेयरों में 4% की तेजी, कंपनी ने 229 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए AAI के साथ समझौता किया

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में आज शुरुआती सौदों में कमजोर बाजार में 4% से अधिक की वृद्धि हुई। कंपनी ने मेट्रो के निर्माण के लिए भारतीय हवाईअड्डे प्राधिकरण (AAI) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कोलकाता में परिचालन क्षेत्र को भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण आवासीय कॉलोनी से जोड़ने के लिए अंडरपास। परियोजना की अनुमानित लागत 229.43 करोड़ रुपये है। मंगलवार को बीएसई पर आरवीएनएल के शेयर 4.56% बढ़कर 261.20 रुपये पर पहुंच गए। आरवीएनएल के कुल 7.72 लाख शेयरों में 19.84 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बीएसई पर आरवीएनएल का मार्केट कैप बढ़कर 54,293 करोड़ रुपये हो गया. आरवीएनएल शेयरों का एक साल का बीटा 1.5 है, जो इस अवधि के दौरान उच्च अस्थिरता का संकेत देता है। 23 जनवरी 2024 को स्टॉक 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 345.60 रुपये पर और 27 मार्च 2023 को 52 सप्ताह के निचले स्तर 63.70 रुपये पर पहुंच गया।

advertisement

Also Read: Paytm Stock पर क्या आई बड़ी रिपोर्ट?

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स

तकनीकी संदर्भ में, आरवीएनएल का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 51.4 पर है, जो दर्शाता है कि यह न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड जोन में कारोबार कर रहा है। रेल विकास निगम के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग औसत से अधिक पर कारोबार कर रहे हैं। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी ने 15 मार्च को महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 339.2 करोड़ रुपये का ऑर्डर जीता। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, इस अनुबंध में पुणे मेट्रो रेल नेटवर्क की 4.519 किमी की लंबाई तक फैले "एलिवेटेड वायाडक्ट का डिजाइन और निर्माण" शामिल है। आरवीएनएल ने कहा, इस परियोजना की निष्पादन समयसीमा 130 सप्ताह है। आरवीएनएल भारतीय रेलवे की एक कार्यकारी शाखा है और इसे निष्पादन के लिए सौंपी गई परियोजनाओं के लिए मंत्रालय की ओर से काम करती है। यह टर्नकी आधार पर काम करता है और अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक परियोजना विकास का पूरा चक्र चलाता है जिसमें डिजाइन के चरण, अनुमान तैयार करना, कॉल करना और अनुबंध देना, परियोजना और अनुबंध प्रबंधन शामिल है। इस बीच, आज सुबह के शुरुआती सौदों में सेंसेक्स 327 अंक गिरकर 72,504 पर और निफ्टी 88 अंक गिरकर 22,009 पर कारोबार कर रहा था।