Paytm Stock पर क्या आई बड़ी रिपोर्ट?

फिनटेक प्लेटफॉर्म Paytm की पैरेंट कंपनी One 97 Communications के शेयर काफी समय से दलाल स्ट्रीट पर सुर्खियों में रहा है। खासकर Paytm Payments Bank पर RBI की कार्रवाई के बाद से निवेशक इस स्टॉक के हर एक मूव पर नजर बनाए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नॉन-कम्प्लायंस और अनियमितताओं के चलते ऑपरेशन्स बंद करने का आरोप दिया था। लेकिन अब पेटीएम पर एक बड़ी रिपोर्ट आई है। जिसमें कई अहम बाती कही गई हैं। जिसको आपको समझना चाहिए।

advertisement

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल

तो आपको बताएं कि ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिपोर्ट जारी की है। उनका कहना है कि रिस्ट्रिक्शन के वजह से कंपनी के ग्राहकों और मर्चेंट को खोने का जोखिम में डाल दिया है, जिससे इसकी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी बाधित हो गई है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि हम मार्च 2024 में भी UPI ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम और वैल्यू डेटा में और गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। वॉलटे बिजनेस, फाइनेंशियल बिजनेस, रेवेन्यू ग्रोथ से लेकर प्रॉफिबिलिटी में डिकलाइन देखने को मिल रहा है।

Also Read: SEBI का फैसला, अब सेम डे होगा सेटलमेंट

Paytm

हालाँकि Paytm को हाल ही में थर्ड-पार्टी ऐप प्रोवाइडर के तौर पर काम करने के लिए NPCI की मंजूरी मिली है, जो इसे अपने पीयर कंपनियां जैसे Google Pay और PhonePe की तरह काम करने में सक्षम बनाएगी। पेटीएम का स्मूथ बिजनेस माइग्रेशन सुनिश्चित करने के लिए एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और यस बैंक के साथ समझौता किया है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने आगे कहा है कि हम कंपनी के बिजनेस ट्रांजैक्शन और खोए हुए बिजनेस को वापस रिकवर करने की क्षमता पर नजर बनाए हुए हैं। हमारा अनुमान है कि FY25 में रेवेन्यू में 24% की गिरावट आ सकती है जबकि कॉन्ट्रिब्यूशन प्रॉफिट में 30% की गिरावट आएगी। अगर कॉन्ट्रिब्यूशन मार्जिन की बात की जाए तो FY25 में ये 51% पर कायम रह सकता है।

वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर

वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर शुक्रवार को एक प्रतिशत से अधिक गिरकर 406 रुपये पर आ गए, जिससे कुल बाजार पूंजीकरण 25,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। गुरुवार को पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 411.15 रुपये पर बंद हुआ था। स्टॉक ने अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 318.35 रुपये से लगभग 30% की छलांग लगाई है।

टारगेट

लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मोतीलाल ओसवाल ने अपने टारगेट को पेटीएम पर बढ़ाया है। इसे बढ़ाकर 530 रुपये कर दिया है। साथ ही उनका कहना है कि ब्रोकरेज फर्म, चौथी तिमाही के नतीजों के बाद अपनी रेटिंग पर दोबारा गौर करेगी और अपने स्टान्स को न्यूट्रल पर बरकरार रखा है। ये टारगेट मौजूदा लेवल्स से 30% ऊपर है।

YES Securities

advertisement

वहीं दूसरी ओर YES Securities ने स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। reputational damage के चलते क्लाइंट लॉस नियंत्रण में आ जाएगी। लगातार तेजी से बढ़ते पार्टनर एडिशन से कंपनी को सपोर्ट मिलेगा।

मॉर्गन स्टेनली

मॉर्गन स्टेनली ने कहा है कि मल्टी-बैंक मॉडल के तहत एनपीसीआई से मंजूरी एक सकारात्मक खबर के तौर पर देखना चाहिए। ग्लोबल ब्रोकरेज ने अपने लक्ष्य 555 रुपये कर दिया है।