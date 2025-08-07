जब हम "भिखारी" शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक गरीब, लाचार इंसान की तस्वीर बनती है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने भीख मांगते-मांगते करोड़ों रुपये की संपत्ति बना ली है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सच्चाई है।

इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर भिखारियों में गिने जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही लोगों के बारे में जो भीख मांगकर करोड़पति (India 5 Richest Beggars) बन चुके हैं।

भरत जैन

भरत जैन का नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा। ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और आजाद मैदान के आसपास भीख मांगते हैं। पिछले 40 सालों से ये यही काम कर रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भरत जैन की एक दिन की कमाई करीब ₹2500 रुपये है। खास बात यह है कि वे इन पैसों को सिर्फ खर्च नहीं करते, बल्कि समझदारी से इन्वेस्ट (Invest) भी करते हैं। आज उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और वो अपने परिवार के साथ एक आलीशान फ्लैट में रहते हैं।

बुर्जु चंद्र आजाद

बुर्जु चंद्र आजाद भी मुंबई के रहने वाले थे। जब रेलवे स्टेशन पर उनकी मौत हुई तो किसी को नहीं पता था कि वो इतने अमीर हैं। लेकिन जब पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली तो वहां से लाखों रुपये कैश और कीमती सामान बरामद हुआ। इससे साफ हो गया कि वो भी भीख मांगकर अच्छी खासी दौलत जमा कर चुके थे।

लक्ष्मी दास

लक्ष्मी दास कोलकाता की रहने वाली हैं और बहुत छोटी उम्र से ही भीख मांग रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो हर महीने करीब ₹30,000 रुपये से भी ज्यादा कमा लेती हैं। उनके पास भी अपनी जमा पूंजी और अच्छी जिंदगी है।

कृष्ण कुमार गीते

कृष्ण कुमार गीते मुंबई में अपने भाई के साथ मिलकर भीख मांगते हैं। दिनभर की कमाई लगभग ₹1500 रुपये होती है। उनके भाई का काम है पैसे को संभालना। यानी ये दोनों मिलकर इसे एक छोटा सा कारोबार की तरह चलाते हैं।

पप्पू कुमार

पप्पू कुमार की कहानी सबसे दिलचस्प है। एक एक्सीडेंट में उनका पैर टूट गया था, जिससे वे काम नहीं कर सके। मजबूरी में भीख मांगनी शुरू की, लेकिन धीरे-धीरे इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि आज उनके पास करीब ₹1.25 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

इतना ही नहीं, अब वो छोटे व्यापारियों को उधार (Loan) भी देने लगे हैं। यानी एक समय जो खुद दूसरों से मांगते थे, अब वही दूसरों की मदद करते हैं।

इसके अलावा मलाना खान और सर्वतिया देवी जैसे नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने भीख मांगकर लाखों-करोड़ों की संपत्ति बनाई है।