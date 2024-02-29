Venus Pipes के शेयरों में कैसे आ गई तेजी?

फिटिंग व्यवसाय में प्रवेश की घोषणा के बाद Venus Pipes and Tubes Limited के शेयर आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। कंपनी ने सीमलेस और वेल्डेड पाइप और ट्यूब के लिए अपनी क्षमता के विस्तार की भी घोषणा की। स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब बनाने वाली कंपनी आज शुरुआती सौदों में बीएसई पर 8.61% की बढ़त के साथ 1889 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

advertisement

Also Read: Suzlon Share Price: किस खबर के बाद शेयरों में आई 5% की गिरावट

वीनस पाइप्स

बीएसई पर वीनस पाइप्स के कुल 0.64 लाख शेयरों में 11.76 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 3710.13 करोड़ रुपये हो गया. वीनस पाइप्स स्टॉक का एक साल का बीटा 0.1 है, जो इस अवधि के दौरान बहुत कम अस्थिरता का संकेत देता है। पाइपिंग सिस्टम में फिटिंग आवश्यक घटक हैं, जो औद्योगिक वातावरण के भीतर तरल पदार्थ या गैसों के कनेक्शन, पुनर्निर्देशन और नियंत्रण की अनुमति देते हैं। इसमें कहा गया है कि इस प्रयास के माध्यम से कंपनी का लक्ष्य औद्योगिक कारोबार में अपनी स्थिति मजबूत करना है।