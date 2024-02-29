scorecardresearch
Suzlon Share Price: किस खबर के बाद शेयरों में आई 5% की गिरावट

सुजलॉन एनर्जी का तीसरी तिमाही का मुनाफा 160 प्रतिशत बढ़कर 203.2 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 69.8 करोड़ रुपये था। पवन टरबाइन के निर्माता ने सालाना आधार पर राजस्व में 7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,560.5 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।

Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Feb 29, 2024 12:39 IST
सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में आज शुरुआती सौदों में लगभग 5% की गिरावट आ गई
सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में आज शुरुआती सौदों में लगभग 5% की गिरावट आ गई

Suzlon Energy Limited के शेयरों में आज शुरुआती सौदों में लगभग 5% की गिरावट आ गई। कंपनी ने बताया कि उसे वैश्विक कंपनी ईडीएफ रिन्यूएबल्स से 30 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के विकास का ऑर्डर मिला है। सुजलॉन एक हाइब्रिड लैटिस ट्यूबलर (एचएलटी) टावर और प्रत्येक की रेटेड क्षमता 3 मेगावाट के साथ 10 पवन टरबाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) स्थापित करेगा। यह परियोजना गुजरात में स्थित है। हालांकि, आज बीएसई पर सुजलॉन एनर्जी के शेयर 4.93% गिरकर 41 रुपये पर आ गए। मौजूदा सत्र में, सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 43.13 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 42.90 रुपये पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप गिरकर 57,004 करोड़ रुपये हो गया।

Also Read: PAYTM पर विदेशी ब्रोकरेज का बड़ा दावा, क्या कहती है रिपोर्ट

सुजलॉन एनर्जी

सुजलॉन एनर्जी के कुल 14.08 लाख शेयरों ने बीएसई पर 5.88 करोड़ रुपये का कारोबार किया। सुजलॉन एनर्जी के शेयरों का बीटा 0.6 है, जो एक साल में कम अस्थिरता का संकेत देता है। तकनीकी रूप से, स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 43.6 पर है, जो दर्शाता है कि यह न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड जोन में कारोबार कर रहा है। 28 मार्च, 2023 को सुजलॉन एनर्जी के शेयर 52-सप्ताह के निचले स्तर 6.96 रुपये पर गिर गए।

3 मेगावाट की रेटिंग

यह 3 मेगावाट की रेटिंग के साथ कंपनी की सबसे बड़ी टरबाइन श्रृंखला, S144-140m के लिए दोबारा ऑर्डर है। सुजलॉन आपूर्ति, पर्यवेक्षण, निर्माण और कमीशनिंग के दायरे के साथ परियोजना को क्रियान्वित करेगा। सुजलॉन कमीशनिंग के बाद परिचालन और रखरखाव सेवाएं भी संभालेगा। सुजलॉन एनर्जी का तीसरी तिमाही का मुनाफा 160% बढ़कर 203.2 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 69.8 करोड़ रुपये था। पवन टरबाइन के निर्माता ने सालाना आधार पर राजस्व में 7% की वृद्धि के साथ 1,560.5 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Feb 29, 2024