Hexaware Technologies के शेयर सोमवार को करीब 4.25% गिरकर ₹739 पर बंद हुए। शेयर में गिरावट के बावजूद Kotak Institutional Equities ने इस स्टॉक पर भरोसा जताते हुए ‘Buy’ रेटिंग दी है। कोटक ने शेयर का टारगेट ₹940 तय किया है, जो अगले 12 महीनों में अच्छी बढ़त की उम्मीद दिखाता है।

ब्रोकरेज क्यों है बुलिश

Kotak का मानना है कि Hexaware आने वाले सालों में अपने सेक्टर के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। साल 2014 से 2023 के बीच कंपनी का डॉलर रेवेन्यू 13% CAGR से और नेट प्रॉफिट 13.6% CAGR से बढ़ा है। इतना ही नहीं टेकओवर के बाद भी कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी 14.1% CAGR से बढ़ा है।

कोटक को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026- 2027 के बीच Hexaware की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 12.6% CAGR से और EPS ग्रोथ 21.9% CAGR से हो सकती है। इसका मतलब है कि कंपनी मिड-कैप IT कंपनियों में सबसे तेज न सही, लेकिन सबसे स्टेबल और भरोसेमंद ग्रोथ दिखाने वाली बन सकती है।

AI और ऑटोमेशन पर फोकस

Hexaware का फोकस Automation और AI पर है। कंपनी का इन-हाउस प्लेटफॉर्म ‘RapidX’, और “आईटी को कम करें, डिजिटल बनाएं” जैसे कैंपेन इसे AI की रेस में आगे ले जा रहे हैं। कंपनी क्लाउड हाइपरस्केलर्स और डेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है।

IPO प्राइस से नीचे गिरा शेयर का भाव

Hexaware ने फरवरी 2025 में ₹708 प्रति शेयर के प्राइस पर IPO लॉन्च किया था। आईपीओ के जरिये कंपनी ने कुल ₹8,750 करोड़ जुटाए थे। आज शेयर का मौजूदा प्राइस भले ही IPO प्राइस से थोड़ा ऊपर हो, लेकिन यह 52 वीक हाई ₹850 से अभी भी 10 फीसदी नीचे है।