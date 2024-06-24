scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारHero MotoCorp 1 जुलाई से दोपहिया वाहनों की कीमतें बढ़ाएगी, शेयर में तेजी

Hero MotoCorp 1 जुलाई से दोपहिया वाहनों की कीमतें बढ़ाएगी, शेयर में तेजी

घरेलू दोपहिया वाहन प्रमुख हीरो मोटोकॉर्प ने सोमवार को घोषणा की कि वह "1 जुलाई, 2024 से चुनिंदा मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की एक्स-शोरूम कीमतों में बढ़ोतरी करेगी।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 24, 2024 13:16 IST
हीरो मोटोकॉर्प 1 जुलाई से दोपहिया वाहनों की कीमतें बढ़ाएगी,
हीरो मोटोकॉर्प 1 जुलाई से दोपहिया वाहनों की कीमतें बढ़ाएगी,

घरेलू दोपहिया वाहन प्रमुख हीरो मोटोकॉर्प ने सोमवार को घोषणा की कि वह "1 जुलाई, 2024 से चुनिंदा मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की एक्स-शोरूम कीमतों में बढ़ोतरी करेगी।

Also Read: Tata Motors 2% तक बढ़ाए कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम, 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी नई कीमतें

हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में तेजी

advertisement

हीरो ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि कीमत में 1,500 रुपये तक का संशोधन किया जाएगा कंपनी ने कहा कि उच्च इनपुट लागत के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए संशोधन आवश्यक हो गया है। इस घोषणा के बाद हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में तेजी आई। शेयर 0.52% बढ़कर 5,480 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

Also Watch: ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में फिर आई तेजी, स्टॉक 5% भागा

काउंटर पर कारोबार 2 करोड़ रुपये

आज बीएसई पर करीब 3,678 शेयरों का अंतिम बार हाथ बदलते देखा गया। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 29,000 शेयरों से कम था। काउंटर पर कारोबार 2 करोड़ रुपये रहा, जिससे बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 1,09,553.25 करोड़ रुपये रहा।9,557 शेयरों के खरीद ऑर्डर के मुकाबले 52,442 बिक्री ऑर्डर थे। मार्च 2024 तक, दोपहिया वाहन निर्माता में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 34.76% थी।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 24, 2024