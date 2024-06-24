Hero MotoCorp 1 जुलाई से दोपहिया वाहनों की कीमतें बढ़ाएगी, शेयर में तेजी

घरेलू दोपहिया वाहन प्रमुख हीरो मोटोकॉर्प ने सोमवार को घोषणा की कि वह "1 जुलाई, 2024 से चुनिंदा मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की एक्स-शोरूम कीमतों में बढ़ोतरी करेगी।

हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में तेजी

हीरो ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि कीमत में 1,500 रुपये तक का संशोधन किया जाएगा कंपनी ने कहा कि उच्च इनपुट लागत के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए संशोधन आवश्यक हो गया है। इस घोषणा के बाद हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में तेजी आई। शेयर 0.52% बढ़कर 5,480 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

काउंटर पर कारोबार 2 करोड़ रुपये

आज बीएसई पर करीब 3,678 शेयरों का अंतिम बार हाथ बदलते देखा गया। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 29,000 शेयरों से कम था। काउंटर पर कारोबार 2 करोड़ रुपये रहा, जिससे बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 1,09,553.25 करोड़ रुपये रहा।9,557 शेयरों के खरीद ऑर्डर के मुकाबले 52,442 बिक्री ऑर्डर थे। मार्च 2024 तक, दोपहिया वाहन निर्माता में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 34.76% थी।