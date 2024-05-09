Hero Moto Corp और Ashok Leyland: क्या है एक्सपर्ट्स की इन दो स्टॉक्स पर राय

Axis Securities के टेक्नीकल हेड Rajesh Palvia ने गुरुवार को कहा कि अधिकांश ऑटोमोबाइल स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है पालविया ने बिजनेस टुडे टीवी से कहा, "हमारा मानना है कि इस क्षेत्र में आगे भी तेजी जारी रह सकती है और मौजूदा तेजी जारी रह सकती है।"पालविया ने ऑटो क्षेत्र से हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड को अपने शीर्ष विकल्पों में से एक चुना।

शेयर

पलविया ने कहा, "शेयर में निकट भविष्य में 4,900 रुपये के स्तर को देखने की क्षमता है। स्टॉप लॉस 4,760 रुपये पर रखें।" शेयर को आखिरी बार 3.73 % की बढ़त के साथ 4,796.65 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था। पालवीय ने चुनिंदा क्षेत्रों में से जिस दूसरे शेयर का सुझाव दिया, वह बाजार विश्लेषक ने कहा कि इस शेयर के लिए निकट भविष्य में संभावित लक्ष्य 210-215 रुपये के स्तर पर होंगे। वाणिज्यि Ashok Leyland Limited हैक वाहन निर्माता 24 मई को अपने चौथी तिमाही के नतीजों की घोषणा करने वाला है। अशोक लीलैंड का शेयर 0.48% की गिरावट के साथ 197.50 रुपये पर था। पालवीय को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में Mahindra & Mahindra Limited और TVS Motor Company Limited भी पसंद हैं।