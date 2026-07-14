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Newsशेयर बाज़ारAdani Power, Tata Power से लेकर NTPC तक! JM Financial ने बताए पसंदीदा पावर शेयर- चेक करें टारगेट प्राइस

Adani Power, Tata Power से लेकर NTPC तक! JM Financial ने बताए पसंदीदा पावर शेयर- चेक करें टारगेट प्राइस

JM Financial का मानना है कि El Niño के असर से अगस्त-सितंबर में भारत की बिजली मांग और बढ़ सकती है। इसी संभावना को देखते हुए ब्रोकरेज ने Adani Power, NTPC, BHEL, Tata Power और JSW Energy समेत कई पावर शेयरों की रेटिंग और टारगेट प्राइस में बदलाव किया है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 14, 2026 19:40 IST
AI Generated Image

ब्रोकरेज फर्म JM Financial का मानना है कि भारत में इस सीजन बिजली की मांग अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची है। कंपनी के अनुसार, El Niño के असर के चलते अगस्त-सितंबर 2026 में बिजली की मांग का एक और बड़ा दौर देखने को मिल सकता है। इससे पावर सप्लाई पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

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JM Financial के मुताबिक, 21 मई को देश में बिजली की पीक डिमांड सौर ऊर्जा उपलब्ध रहने के दौरान 271 गीगावॉट और गैर-सौर घंटों में 252 गीगावॉट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। इसके बाद 4 जून को सोलर मांग घटकर 248 गीगावॉट और नॉन-सोलर मांग 246 गीगावॉट रही। हालांकि जून के आखिर में फिर सौर घंटों के दौरान मांग 260 गीगावॉट से ऊपर और नॉन-सोलर घंटों में 252 गीगावॉट तक पहुंच गई, जिससे संकेत मिलता है कि मांग अभी और बढ़ सकती है।

ऐसे में ब्रोकरेज का कहना है कि पावर सेक्टर की कई कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। इसी उम्मीद के चलते उसने कई पावर शेयरों की रेटिंग और टारगेट प्राइस में बदलाव किया है।

इन पावर शेयरों पर सबसे ज्यादा भरोसा

JM Financial ने अपनी पसंद का क्रम बदलते हुए Adani Power को सबसे ऊपर रखा है और इस शेयर के लिए 253 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। इसके बाद NTPC के लिए 411 रुपये, BHEL के लिए 481 रुपये, Tata Power के लिए 450 रुपये और Emmvee के लिए 402 रुपये का टारगेट तय किया है।

ब्रोकरेज ने Adani Power, Adani Energy Solutions और JSW Energy की रेटिंग बढ़ाकर 'Buy' कर दी है। इनके लिए क्रमशः 253 रुपये, 1,968 रुपये और 642 रुपये का टारगेट प्राइस दिया गया है।

इन शेयरों की रेटिंग में भी बदलाव

JM Financial ने Torrent Power की रेटिंग बढ़ाकर 'Add' की है और इसका टारगेट प्राइस 1,515 रुपये रखा है। वहीं SJVN की रेटिंग 'Reduce' करते हुए 67 रुपये और Vikram Solar की रेटिंग 'Add' करते हुए 219 रुपये का टारगेट दिया गया है।

दूसरी ओर, Power Grid की रेटिंग घटाकर 'Add' कर दी गई है और इसका टारगेट 310 रुपये रखा गया है। NHPC को 'Reduce' रेटिंग के साथ 80 रुपये और ACME Solar को 'Reduce' रेटिंग के साथ 367 रुपये का टारगेट प्राइस दिया गया है।

इन कंपनियों पर रेटिंग बरकरार

ब्रोकरेज ने Coal India (253 रुपये), Adani Green Energy (1,622 रुपये), Tata Power (450 रुपये), CESC (207 रुपये), IEX (253 रुपये), BHEL (481 रुपये), Suzlon Energy (64 रुपये), Inox Wind (92 रुपये), Waaree Energies (3,296 रुपये), Premier Energies (1,324 रुपये) और Emmvee Photovoltaic पर अपनी मौजूदा रेटिंग बरकरार रखी है।

गर्मी के साथ नमी भी बढ़ा रही मांग

ब्रोकरेज का कहना है कि बिजली की मांग केवल तापमान से नहीं, बल्कि 'वेट-बल्ब टेम्परेचर' यानी गर्मी और नमी के संयुक्त प्रभाव से ज्यादा प्रभावित होती है। जैसे-जैसे नमी बढ़ती है, कूलिंग की जरूरत भी तेजी से बढ़ती है। JM Financial ने 2023 के El Niño का हवाला देते हुए कहा कि उस समय सितंबर में बिजली की मांग मई के मुकाबले 9% अधिक रही थी। इससे यह भी पता चलता है कि El Niño सिर्फ पीक डिमांड नहीं बढ़ाता, बल्कि ऊंची मांग का दौर भी लंबा कर देता है।

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सप्लाई पर भी दिख सकता है दबाव

रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से सितंबर के बीच सोलर एनर्जी उत्पादन मौसमी कारणों से कमजोर पड़ सकता है। अगस्त-सितंबर तक पीक विंड जनरेशन 15-18 गीगावॉट से घटकर करीब 10 गीगावॉट रह सकती है। वहीं जलाशयों में ऊर्जा भंडारण पिछले साल के मुकाबले 50% कम है, जिससे हाइड्रो पावर उत्पादन भी सीमित रह सकता है। दूसरी ओर, मौजूदा थर्मल प्लांट पहले ही 90% से अधिक प्लांट लोड फैक्टर पर चल रहे हैं और गैस आधारित बिजली उत्पादन से भी सीमित मदद मिलने की उम्मीद है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 14, 2026