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Newsट्रेंडिंगFIFA World Cup 2026 के लिए कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, बेंगलुरु में होटल-रेस्तरां सुबह 3:30 बजे तक खुले रहेंगे

FIFA World Cup 2026 के लिए कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, बेंगलुरु में होटल-रेस्तरां सुबह 3:30 बजे तक खुले रहेंगे

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल और फाइनल को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के होटल और रेस्तरां को 14, 15 और 19 जुलाई को सुबह 3:30 बजे तक फूड सर्विस देने की अनुमति दी है। यह फैसला फुटबॉल प्रशंसकों की सुविधा और सार्वजनिक स्क्रीनिंग को ध्यान में रखकर लिया गया है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 14, 2026 18:58 IST
AI Generated Image

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के होटल और रेस्तरां को तीन दिनों के लिए देर रात तक फूड सर्विस की अनुमति दी है। सरकार ने 14, 15 और 19 जुलाई को फूड सर्विस का समय रात 1 बजे से बढ़ाकर सुबह 3:30 बजे तक करने की मंजूरी दी है, ताकि फुटबॉल प्रशंसक देर रात होने वाले मैचों का आनंद ले सकें।

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मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह अनुमति नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के अनुरोध पर दी गई है। उन्होंने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ा उत्सव होता है और प्रशंसकों के उत्साह को देखते हुए यह फैसला लिया गया।

सिर्फ तीन दिनों के लिए मिलेगी छूट

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि सरकार ने यह निर्णय लेते समय सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मैचों का आनंद जिम्मेदारी के साथ लें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें।

सरकार के अनुसार, यह छूट केवल 14, 15 और 19 जुलाई के लिए लागू होगी। इसका उद्देश्य बेंगलुरु के होटल, रेस्तरां और अन्य हॉस्पिटैलिटी प्रतिष्ठानों में देर रात होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों की स्क्रीनिंग को आसान बनाना है।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले 14 और 15 जुलाई को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 19 जुलाई को होगा। इन तीनों मुकाबलों का भारत में देर रात प्रसारण होना है। इसी वजह से कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के होटल और रेस्तरां को इन तारीखों पर सुबह 3:30 बजे तक भोजन परोसने की अनुमति दी है, ताकि फुटबॉल प्रशंसक सार्वजनिक स्क्रीनिंग के दौरान बिना किसी परेशानी के मैचों का आनंद ले सकें।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 14, 2026