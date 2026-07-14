FIFA World Cup 2026 के लिए कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, बेंगलुरु में होटल-रेस्तरां सुबह 3:30 बजे तक खुले रहेंगे

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के होटल और रेस्तरां को तीन दिनों के लिए देर रात तक फूड सर्विस की अनुमति दी है। सरकार ने 14, 15 और 19 जुलाई को फूड सर्विस का समय रात 1 बजे से बढ़ाकर सुबह 3:30 बजे तक करने की मंजूरी दी है, ताकि फुटबॉल प्रशंसक देर रात होने वाले मैचों का आनंद ले सकें।

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मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह अनुमति नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के अनुरोध पर दी गई है। उन्होंने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ा उत्सव होता है और प्रशंसकों के उत्साह को देखते हुए यह फैसला लिया गया।

Football inspires millions across the world, and the FIFA World Cup is a celebration that fans eagerly look forward to. Following a request from the National Restaurant Association of India, our government has permitted hotels and restaurants in Bengaluru to extend food service… — DK Shivakumar (@DKShivakumar) July 14, 2026

सिर्फ तीन दिनों के लिए मिलेगी छूट

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि सरकार ने यह निर्णय लेते समय सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मैचों का आनंद जिम्मेदारी के साथ लें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें।

सरकार के अनुसार, यह छूट केवल 14, 15 और 19 जुलाई के लिए लागू होगी। इसका उद्देश्य बेंगलुरु के होटल, रेस्तरां और अन्य हॉस्पिटैलिटी प्रतिष्ठानों में देर रात होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों की स्क्रीनिंग को आसान बनाना है।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले 14 और 15 जुलाई को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 19 जुलाई को होगा। इन तीनों मुकाबलों का भारत में देर रात प्रसारण होना है। इसी वजह से कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के होटल और रेस्तरां को इन तारीखों पर सुबह 3:30 बजे तक भोजन परोसने की अनुमति दी है, ताकि फुटबॉल प्रशंसक सार्वजनिक स्क्रीनिंग के दौरान बिना किसी परेशानी के मैचों का आनंद ले सकें।