ChatGPT की WhatsApp में फिर वापसी! जानें भारत के यूजर्स के लिए क्यों खास है ये बड़ा अपडेट

OpenAI ChatGPT: OpenAI का AI चैटबॉट ChatGPT करीब छह महीने बाद WhatsApp पर वापस आ गया है। अभी यह सुविधा यूरोप के EEA देशों में दोबारा शुरू की गई है। भारत में भी कुछ यूजर्स WhatsApp पर ChatGPT का इस्तेमाल कर पा रहे हैं।

ChatGPT के आधिकारिक X अकाउंट ने 13 जुलाई 2026 को पोस्ट कर इसकी वापसी की जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया कि ChatGPT फिर से WhatsApp पर उपलब्ध है। कंपनी की कोशिश है कि लोग रोज इस्तेमाल होने वाले ऐप्स में ही AI का फायदा उठा सकें।

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ChatGPT is available again on WhatsApp in the EEA, part of our work to make AI accessible in the apps people already use every day.



Message the verified 1-800-CHATGPT contact to ask questions, upload images, send voice notes, create images, and use ChatGPT in many languages.… pic.twitter.com/BpJC3tBxQ8 — ChatGPT (@ChatGPTapp) July 13, 2026

जनवरी में बंद हो गया था ChatGPT

Meta ने 15 जनवरी 2026 को WhatsApp Business API के नियमों में बदलाव किया था। नए नियमों के बाद ऐसे AI चैटबॉट्स को WhatsApp पर काम करने की इजाजत नहीं थी जिन्हें आम सवालों और कई तरह के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

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इस बदलाव के बाद WhatsApp पर ChatGPT पूरी तरह बंद हो गया था। उस समय माना गया था कि Meta ने अपने Meta AI को आगे बढ़ाने और दूसरे AI चैटबॉट्स से मुकाबला कम करने के लिए यह कदम उठाया है। अब OpenAI ने ChatGPT को WhatsApp पर फिर से शुरू कर दिया है।

WhatsApp पर कैसे चलाएं ChatGPT

WhatsApp पर ChatGPT इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को 1-800-CHATGPT के सही और verified कॉन्टैक्ट पर मैसेज करना होगा। इसके बाद यूजर्स ChatGPT से सवाल पूछ सकते हैं और कई तरह के काम करवा सकते हैं।

यूजर्स इस चैट में फोटो भेज सकते हैं वॉइस नोट भेज सकते हैं और AI की मदद से नई तस्वीरें भी बना सकते हैं। ChatGPT कई भाषाओं में काम करता है इसलिए अलग अलग देशों के लोगों के लिए इसे इस्तेमाल करना आसान होगा।

अभी सभी यूजर्स को नहीं मिला फीचर

अभी Meta और OpenAI ने ChatGPT की वापसी को लेकर अलग से कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है। हालांकि ChatGPT के आधिकारिक X अकाउंट ने इसकी जानकारी दी है। कुछ यूजर्स के WhatsApp पर ChatGPT ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है।

इससे लगता है कि यह सुविधा धीरे धीरे सभी यूजर्स के लिए शुरू की जा रही है।

भारत के लिए क्यों खास है वापसी

भारत WhatsApp के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। WhatsApp से ChatGPT हटने का असर भारतीय यूजर्स पर भी पड़ा था क्योंकि बहुत से लोग आसानी के कारण सीधे WhatsApp पर ChatGPT का इस्तेमाल करते थे।

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भारत में लोग WhatsApp का इस्तेमाल रोज बातचीत करने छोटे कारोबार से जुड़े काम करने और जल्दी जानकारी पाने के लिए करते हैं। ऐसे में ChatGPT की वापसी से यूजर्स को अलग ऐप खोले बिना WhatsApp पर ही AI की मदद मिल सकेगी।

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