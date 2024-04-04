HDFC Bank Stock Price: क्या नींद से जाग गया है बाहुबली?

जिस स्टॉक को लेकर ITC जैसे मीम बनने लगे थे कि आखिर ये स्टॉक कब चलेगा। पिछले 6 महीने से ये स्टॉक सपाट रहा है, आखिरकार ये मल्टीबैगर स्टॉक वापस हरकत में आ गया है। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। सोचिए 17 जनवरी के बाद पहली बार-पहली बार ये स्टॉक ₹1500 के पार पहुंचा है। अब ऐसे में इस स्टॉक में तेजी क्यों आई और क्या अब HDFC Bank की टर्नअराउंड स्टोरी शुरू हो चुकी है। ये समझना जरूरी है। ये स्टॉक अब शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में कहा तक जा सकता है? बैंक ने बाजार खुलने से पहले कारोबारी साल 2024 की चौथी तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी किया है। इस अपडेट में मजबूत आंकड़ों के दम पर HDFC Bank के शेयर में आज तेजी देखने को मिल रही है। इसके पहले लंबे समय से इस स्टॉक में सुस्ती थी।

HDFC Bank के शेयर

इस अपडेट के बाद HDFC Bank के शेयर मे 3% की उछाल के बाद NSE पर ₹1526 पर पहुंचने में कामयाब रहा। इस स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम के साथ तेजी देखने को मिल रही है। इसके 52 वीक हाई को देखें तो 1,757 रुपए रहा है जबकि 52 वीक लॉ को देखें तो 1,363 रुपए रहा है। 3 जुलाई 2023 को इस स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई दर्ज किया था। इसका मार्केट कैप 11 लाख करोड़ का है।

Q4 अपडेट

अब बात करते हैं Q4 अपडेट की, सालाना आधार पर बैंक का ग्रॉस एडवांसेज 55.4% की बढ़त के साथ ₹25.08 लाख करोड़ रहा। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 16 लाख करोड़ के आसपास था। पिछले साल के कंपेयर करें तो इसमें 53 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस एडवांसेज यानि वो लोन से बैंक देती है। इसमें हर तरह के लोन आ जाते हैं।

मार्च तिमाही

घरेलू रिटेल लोन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। मार्च तिमाही को लेकर बैंक ने बताया कि घरेलू रिटेल लोन में 108% की बढ़त देखने को मिली है। मार्च तिमाही तक HDFC Bank का डिपॉजिट सालाना आधार पर 26.4% बढ़कर ₹23.80 लाख करोड़ पर पहुंच चुकी है। पिछले कारोबारी साल की समान क्वार्टर में ये ₹18.83 लाख करोड़ रहा है। तिमाही आधार पर इसमें 7.5% की ग्रोथ दिखी है। बैंक का CASA डिपॉजिट ₹9.09 लाख करोड़ पर रहा। सालान आधार पर इसमें 8.7% की ग्रोथ दिखी है. जबकि, तिमाही आधार पर यह ग्रोथ 8.8% रही। कमर्शियल और रूरल बैंकिंग लोन में भी सालाना आधार पर 24.6% की ग्रोथ देखने को मिली है. तिमाही आधार पर ये ग्रोथ 4.2% है. कॉरपोरेट और होलसेल लोन की बात करें तो इसमें भी 4.1% की सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहां पर HDFC Bank ने कहा है कि जारी आंकड़ों में hdfc limited के ऑपरेशन्स भी शामिल है। आपको बता दें कि HDFC Limited और HDFC बैंक का विलय हो गया है।

Hensex securities के Mahesh Ojha

यहां पर बिजनेस टुडे बाजार ने Hensex securities के Mahesh Ojha से बात की उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक 1575-1590 के लेवल को टच कर सकता है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1750 के लेवल भी जा सकता है।