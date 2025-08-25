HDFC Bank का पहला बोनस इश्यू, आज है खरीदारी का आखिरी दिन - जानिए शेयर का हाल

HDFC Bank Share: देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के शेयरों में आज सपाट कारोबार देखने को मिल रहा है। हालांकि आज यह शेयर निवेशकों के रडार पर है क्योंकि कल यानी मंगलवार 26 अगस्त को एचडीएफसी बैंक द्वारा घोषिक बोनस शेयर का रिकॉर्ड डेट है। यह बैंक के इतिहास का पहला बोनस इश्यू है।

एचडीएफसी बैंक ने 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है जिसकी रिकॉर्ड डेट 26 अगस्त 2025 है। ऐसे में अगर आपको बोनस शेयर का लाभ उठाना है तो आपके डीमैट खाते में 26 अगस्त तक शेयर होने चाहिए। आखिरी समय में कोई दिक्कत ना हो और शेयर आज ही सेटल हो जाए इस हिसाब से शेयर खरीदने का आज आपके पास अंतिम मौका है।

1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर का मतलब हर पात्र शेयरधारकों को हर 1 इक्विटी शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर फ्री में दिया जाएगा।

HDFC Bank Share Price

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:26 बजे तक बीएसई पर 0.17% या 3.25 रुपये चढ़कर 1968 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.19% या 3.80 रुपये की तेजी के साथ 1,968.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

HDFC Bank Q1 FY26 Results

HDFC Bank का बोनस इश्यू हाल ही में आए मजबूत Q1FY26 रिजल्ट्स के बाद घोषित हुआ है। बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 12% बढ़कर ₹18,155 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹16,175 करोड़ था।

तिमाही के दौरान ब्याज आय बढ़कर ₹77,470 करोड़ हो गई, जो पिछले साल की तुलना में 6% अधिक है। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी 5.4% बढ़कर ₹31,440 करोड़ रही। हालांकि, बैंक का कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 3.35% पर आ गया, जो पिछली तिमाही के 3.46% से थोड़ा कम है। मैनेजमेंट ने इसका कारण बताया कि एसेट्स की रीप्राइसिंग डिपॉजिट्स की तुलना में तेज रही।

हाल ही में दिया था स्पेशल डिविडेंड

एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के स्पेशल अंतरिम डिविडेंड दिया था जिसका रिकॉर्ड डेट 25 जुलाई, 2025 था।