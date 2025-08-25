DCX Systems Share Price Target: एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी डीसीएक्स सिस्टम (DCX Systems) के शेयरों में आज 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस डिफेंस कंपनी पर आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग (Choice Equity Broking) ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए ‘Reduce’ रेटिंग दी है।

advertisement

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर बीएसई पर सुबह 10:36 बजे तक 0.51% या 1.35 रुपये टूटकर 265.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.54% या 1.45 रुपये गिरकर 265.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

DCX Systems पर Choice Equity की राय

ब्रोकरेज ने आज अपने रिपोर्ट में कहा कि लंबी अवधि के नजरिए से देखा जाए तो DCX Systems एक मजबूत स्थिति में है और इसे डिफेंस सेक्टर के निर्यात में बढ़ोतरी और देश में ही निर्माण (इंपोर्ट सब्स्टीट्यूशन) की पहल से फायदा हो सकता है। कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक (जो FY25 की आय का 2.5 गुना है) और इसके ग्लोबल पार्टनर हमारे इस नजरिए को मजबूत करते हैं।

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने अपने रिपोर्ट में आगे कहा कि हालांकि, निकट भविष्य में कंपनी की कामकाज की क्षमता को लेकर कुछ चिंताएं हैं। पिछले कुछ तिमाहियों से कंपनी के मार्जिन पर दबाव रहा है, जिससे इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कमाई की स्थिरता पर सवाल उठते हैं।

इसके अलावा, कंपनी के कार्यकारी निदेशक और CFO दिवाकरैया के इस्तीफे से नेतृत्व और वित्तीय प्रबंधन को लेकर अस्थिरता आई है। हालांकि, मैनेजमेंट ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही नए CFO की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन इस बदलाव की अवधि में निवेशकों की भावनाओं पर असर पड़ सकता है। जब तक नए CFO को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, हम इस स्टॉक को लेकर सतर्क रुख बनाए हुए हैं।

DCX Systems Share Price Target

ब्रोकरेज ने कहा कि हमने अब FY28 के अनुमान जोड़े हैं और स्टॉक का वैल्यूएशन FY27 और FY28 की औसत प्रति शेयर कमाई (EPS) के आधार पर किया है। इसी के तहत हमने रेटिंग SELL से बढ़ाकर REDUCE कर दी है और स्टॉक का नया टारगेट प्राइस 275 तय किया है, जो FY27-28 की औसत EPS पर 30 गुना के मल्टिपल से आंका गया है।