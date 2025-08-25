scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारहोम अप्लायंस बनाने वाली इस कंपनी के शेयर में आने वाली है 30% की बड़ी रैली! JM Financial ने लगाया बड़ा दांव

होम अप्लायंस बनाने वाली इस कंपनी के शेयर में आने वाली है 30% की बड़ी रैली! JM Financial ने लगाया बड़ा दांव

आज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने इस शेयर पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए 29.8% यानी करीब 30% के अपसाइड की बात कही है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 25, 2025 11:09 IST

Stock to Buy: वाटर प्यूरीफायर, वैक्यूम क्लीनर, एयर प्यूरीफायर जैसी होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनी यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड (Eureka Forbes Ltd) के शेयरों में आज करीब 1 प्रतिशत की देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच आज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने इस शेयर पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए 29.8% यानी करीब 30% के अपसाइड की बात कही है। 

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:58 बजे तक बीएसई पर 0.90% या 4.95 रुपये की तेजी के साथ 555.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.78% या 4.30 रुपये चढ़कर 555 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Eureka Forbes पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि FY25 कंपनी के लिए शानदार साल रहा जिसका कारण: 

  • प्रोडक्ट बिजनेस में 17% की मजबूत ग्रोथ, खासकर इलेक्ट्रिक वॉटर प्यूरीफायर की बिक्री में 18.1% की तेज बढ़ोतरी,
  • सर्विस बिजनेस में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं- AMC यूनिट की बिक्री और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करने के प्रयास असर दिखा रहे हैं।
  • ब्रांड पर ज्यादा खर्च (25.5% की बढ़ोतरी) के बावजूद मार्जिन में सुधार हुआ है, जो स्टाफ कॉस्ट, सर्विस चार्ज, फ्रेट और IT खर्च में कुशलता और लीवरेज का फायदा मिलने से संभव हुआ।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि हमें कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पसंद है- अब तक की कंपनी की परफॉर्मेंस काफी प्रभावशाली रही है। बिना कर्ज की बैलेंस शीट, निगेटिव वर्किंग कैपिटल और मजबूत फ्री कैश फ्लो (FCF) से भरोसा मिलता है।

अगर प्रोडक्ट बिजनेस का यह मजबूत ट्रेंड जारी रहता है और आने वाले समय में सर्विस बिजनेस की आमदनी भी बढ़ती है, तो स्टॉक में और तेजी देखी जा सकती है।

Eureka Forbes Share Price Target

जेएम फाइनेंशियल ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 715 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज ने 551 रुपये को करंट मार्केट प्राइस मानते हुए  29.8% के अपसाइड की भविषयवाणी की है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
