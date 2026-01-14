Mahindra XEV 9S और XUV 7XO की बुकिंग शुरू! इस दिन से शुरू होगी डिलीवरी - चेक करें सभी डिटेल्स

Mahindra XEV 9S & XUV 7XO Bookings Open: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारत में अपनी नई SUV, Mahindra XUV 7XO और नई ईवी, Mahindra XEV 9S की बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है।

Mahindra XUV 7XO की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख रुपये रखी गई है। XUV 7XO को XUV700 के अपग्रेडेड और नए दौर के मॉडल के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें एडवांस सॉफ्टवेयर, ज्यादा आरामदायक केबिन, प्रीमियम डिजाइन और लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स पर खास ध्यान दिया गया है।

कंपनी पहले AX7, AX7T और AX7L वेरिएंट्स की डिलीवरी शुरू करेगी, जिसमें पहले से बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं AX, AX3 और AX5 वेरिएंट्स की डिलीवरी अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।

अभी तक कितने बुकिंग आए?

कंपनी के मुताबिक, 14 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे तक दोनों गाड़ियों की कुल 93,689 बुकिंग हो चुकी हैं, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर कुल वैल्यू 20,500 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

महिंद्रा ने भारत में SUV सेगमेंट में लगातार अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखी है और नए प्रोडक्ट्स व बेहतर मैन्युफैक्चरिंग के जरिए बाजार में नेतृत्व किया है।

XEV 9S और XUV 7XO के साथ कंपनी इलेक्ट्रिक, डीजल और पेट्रोल पावरट्रेन के विकल्प दे रही है, ताकि अलग-अलग जरूरतों और बदलती पसंद वाले ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिल सकें।

कब से शुरू होगी डिलीवरी?

डिलीवरी की बात करें तो XEV 9S की डिलीवरी 26 जनवरी 2026 से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी, जबकि XUV 7XO की डिलीवरी आज से ही शुरू कर दी गई है।

Mahindra Group के बारे में

महिंद्रा ग्रुप की स्थापना साल 1945 में हुई थी और आज यह दुनिया के सबसे बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप्स में से एक है। महिंद्रा ग्रुप के पास 100 से ज्यादा देशों में करीब 3.24 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं।

भारत में यह फार्म इक्विपमेंट, यूटिलिटी SUV, आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में लीडर है, जबकि वॉल्यूम के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी भी है। इसके अलावा, महिंद्रा ग्रुप की मजबूत मौजूदगी रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में भी है।