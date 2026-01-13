टाटा मोटर्स ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 2026 टाटा पंच को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। साल 2021 में पहली बार बाजार में कदम रखने वाली इस माइक्रो-एसयूवी को पहली बार इतना बड़ा अपडेट मिला है।

कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 5.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की है। नई पंच न केवल दिखने में पहले से ज्यादा आधुनिक है, बल्कि अब इसमें ज्यादा ताकतवर इंजन और प्रीमियम फीचर्स का तड़का भी लगाया गया है।

डिजाइन में दिखा नयापन

नई टाटा पंच का लुक अब काफी हद तक इसके इलेक्ट्रिक वर्जन (Punch EV) से प्रेरित नजर आता है। कार के अगले हिस्से में अब ऊपर की तरफ एक ग्लॉस-ब्लैक डीआरएल स्ट्रिप दी गई है, जबकि हेडलाइट्स को नीचे की ओर वर्टिकल स्टाइल में रखा गया है।

इसके बंपर को भी नया डिजाइन दिया गया है, जिसमें सिल्वर टच और एयर कर्टन्स इसे पहले से ज्यादा अच्छा लगता हैं। कार के किनारे और पीछे के हिस्से में भी बदलाव किए गए हैं। नए 16-इंच के अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ जुड़ी हुई एलईडी टेल-लैंप्स इसे सड़क पर एक अलग पहचान देती हैं।

कलर ऑप्शन

ग्राहकों के लिए कंपनी ने Bengal Rouge, Caramel और Cyantafic जैसे छह नए कलर ऑप्शन भी पेश किए हैं।

केबिन और फीचर्स हुए हाइटेक

कार के अंदर कदम रखते ही आपको प्रीमियम अहसास होता है। सबसे ज्यादा फोकस कार के दो-स्पोक वाला नया स्टीयरिंग व्हील, जिसके बीच में टाटा का चमकता हुआ लोगो लगा है।

पुराने रोटरी डायल की जगह अब टच-आधारित क्लाइमेट कंट्रोल पैनल दिया गया है। टाटा मोटर्स के डिजाइनर्स ने सीटों के आराम पर भी खास काम किया है, अब आगे और पीछे की सीटों में थाई सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है।

फीचर्स के मामले में टाटा ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन और 7-इंच का डिजिटल क्लस्टर दिया गया है। पार्किंग को आसान बनाने के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा भी जोड़ा गया है, जो इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग, 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम और रेन-सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स इसे और भी खास बनाते हैं।

प्राइस

इंजन

इस अपडेट का सबसे बड़ा हिस्सा इसका नया 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है। यह इंजन 120bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिससे यह कार महज 11.1 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है।

पुराने 88bhp पेट्रोल और 73bhp सीएनजी इंजन का विकल्प भी बरकरार है। खास बात यह है कि अब सीएनजी के साथ भी एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा, जो शहर में ड्राइविंग को आसान बनाएगा।

सुरक्षा पर पूरा भरोसा

सुरक्षा के मामले में टाटा पंच ने अपनी 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग को बरकरार रखा है। अब इसके सभी मॉडल्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड के तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स सुरक्षा को और पुख्ता करते हैं।

नई पंच स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर और अकंप्लिश्ड जैसे छह ट्रिम्स में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 5.59 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 8.99 लाख रुपये तक जाती है।