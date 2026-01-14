scorecardresearch
सोना-चांदी में जारी है तेजी! MCX से लेकर घरेलू बाजार तक दिखी तेज चमक - जानिए आगे कैसी रहेगी चाल?

सोना के 5 फरवरी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.76% या 1074 रुपये चढ़कर 14331 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। इस समय तक सोने का अधिकतम भाव 143500 रुपये और न्यूनतम भाव 140501 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 14, 2026 14:40 IST

सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 2:22 बजे तक चांदी के 5 मार्च का फ्यूचर ट्रेड 3.75% या 10325 रुपये चढ़कर 285512 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। इस समय तक चांदी का अधिकतम भाव 287990 रुपये और न्यूनतम भाव 280555 रुपये प्रति किलोग्राम रहा है।

वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो सोना के 5 फरवरी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.76% या 1074 रुपये चढ़कर 14331 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। इस समय तक सोने का अधिकतम भाव 143500 रुपये और न्यूनतम भाव 140501 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है।

आज क्या है सोने और चांदी का भाव?

दिल्ली में आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव ₹1,42,690 है और चांदी का भाव ₹2,75,100 प्रति किलोग्राम है। वहीं मुंबई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव ₹1,42,540 है और चांदी का भाव ₹2,75,100 प्रति किलोग्राम है।

एक्सपर्ट की राय

रिद्धि सिद्धि बुलियंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के अध्यक्ष और जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के चेयरमैन, पृथ्वीराज कोठारी ने कहा कि  सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। निवेशकों के सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन) की ओर रुख करने से सोना $4,600 के पार निकल गया, जबकि चांदी $86 के ऊपर पहुंच गई।

इस तेजी के पीछे अमेरिका के फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर बढ़ती चिंताएं, भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार से जुड़ी अनिश्चितता बड़ी वजह मानी जा रही है।

बाजार की धारणा उस समय और कमजोर हुई जब खबरें आईं कि अमेरिकी फेडरल अभियोजक, फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। पॉवेल ने इसे ब्याज दरों में कटौती के लिए केंद्रीय बैंक पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है, जिससे फेड की नीति-स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

दूसरी ओर, वैश्विक स्तर पर भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका की वेनेजुएला में बढ़ती भूमिका, ईरान में हालात को लेकर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी, यूक्रेन युद्ध, चीन-जापान के बीच तनाव और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के रुख ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इसके अलावा, अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% ट्रेड पेनल्टी लगाने की चेतावनी भी दी है।

आगे कैसे रह सकती है सोने और चांदी की चाल?

एक्सपर्ट ने कहा कि तकनीकी तौर पर देखें तो सोने ने $4,570 का अहम रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, जिससे आगे और तेजी की संभावना बन रही है। वहीं चांदी में भी मजबूती बनी हुई है और आने वाले समय में इसके और ऊपर जाने के संकेत मिल रहे हैं। कुल मिलाकर, मौजूदा ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच सोना और चांदी निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं।

