Newsशेयर बाज़ारGujarat PSU Stocks: गुजरात PSU स्टॉक रैली थम, GMDC, GSFC, GNFC, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट में 5% तक की गिरावट

पिछले सत्र में 20 प्रतिशत तक की तेजी के बाद गुरुवार के कारोबार में सात गुजरात PSUs शेयर 5 प्रतिशत तक गिर गए। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी के शेयर 1.18 फीसदी की गिरावट के साथ 90.25 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 27, 2023 15:08 IST
Gujrat PSU Stocks
पिछले सत्र में 20 प्रतिशत तक की तेजी के बाद गुरुवार के कारोबार में सात गुजरात PSUs शेयर 5 प्रतिशत तक गिर गए। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी के शेयर 1.18 फीसदी की गिरावट के साथ 90.25 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (GNFC) 1.54 फीसदी गिरकर 577.85 रुपये पर आ गया। 

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (जीएसएफसी) के शेयर 2.61 प्रतिशत गिरकर 149.30 रुपये पर आ गए, जबकि जीएमडीसी के शेयर 4.6 प्रतिशत गिरकर 152.40 रुपये पर आ गए। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट भी 1.3 फीसदी गिरकर 280.10 रुपये पर आ गया। 
गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स 4.06 प्रतिशत गिरकर 705 रुपये पर आ गया। गुजरात राज्य वित्तीय निगम 1.60 प्रतिशत गिरकर 6.15 रुपये पर आ गया।

IIFL सिक्योरिटीज ने कहा कि नीतिगत बदलाव का सबसे बड़ा लाभार्थी GSFC होगा, जिसने गुजरात के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में 4,200 करोड़ रुपये का निवेश किया है और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी सहित 2,360 करोड़ रुपये की नकदी है। "उपलब्ध नकदी मौजूदा मार्केट कैप का 40 प्रतिशत है। 

आखिरकार, PSU से सभी लाभांश और बायबैक लाभ GSFC में आने की संभावना है। इस नीतिगत बदलाव के कारण, जीएसएफसी और जीएसपीएल हमारी टॉप लिस्ट में है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
abhishek singh1
Apr 27, 2023