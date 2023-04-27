पिछले सत्र में 20 प्रतिशत तक की तेजी के बाद गुरुवार के कारोबार में सात गुजरात PSUs शेयर 5 प्रतिशत तक गिर गए। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी के शेयर 1.18 फीसदी की गिरावट के साथ 90.25 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (GNFC) 1.54 फीसदी गिरकर 577.85 रुपये पर आ गया।

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (जीएसएफसी) के शेयर 2.61 प्रतिशत गिरकर 149.30 रुपये पर आ गए, जबकि जीएमडीसी के शेयर 4.6 प्रतिशत गिरकर 152.40 रुपये पर आ गए। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट भी 1.3 फीसदी गिरकर 280.10 रुपये पर आ गया।

गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स 4.06 प्रतिशत गिरकर 705 रुपये पर आ गया। गुजरात राज्य वित्तीय निगम 1.60 प्रतिशत गिरकर 6.15 रुपये पर आ गया।

IIFL सिक्योरिटीज ने कहा कि नीतिगत बदलाव का सबसे बड़ा लाभार्थी GSFC होगा, जिसने गुजरात के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में 4,200 करोड़ रुपये का निवेश किया है और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी सहित 2,360 करोड़ रुपये की नकदी है। "उपलब्ध नकदी मौजूदा मार्केट कैप का 40 प्रतिशत है।

आखिरकार, PSU से सभी लाभांश और बायबैक लाभ GSFC में आने की संभावना है। इस नीतिगत बदलाव के कारण, जीएसएफसी और जीएसपीएल हमारी टॉप लिस्ट में है।