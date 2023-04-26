Share Market: Q4 के परिणाम के बाद Bajaj Auto में तेजी, क्या है नया टारगेट?
Bajaj Auto के मार्च तिमाही के नतीजे ऑपरेटिंग प्रदर्शन के आधार पर काफी अच्छे माने जा रहे हैं। लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू बाजार में कम डिमांड होने की वजह से बजाज ऑटो का अंडरपरफॉर्मेंस इंडस्ट्री के मुकाबले जारी रहने की संभावना है।
Bajaj Auto के मार्च तिमाही के नतीजे ऑपरेटिंग प्रदर्शन के आधार पर काफी अच्छे माने जा रहे हैं। लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू बाजार में कम डिमांड होने की वजह से बजाज ऑटो का अंडरपरफॉर्मेंस इंडस्ट्री के मुकाबले जारी रहने की संभावना है। कुछ ब्रोकेरज हाऊस 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी की बात कह रहे हैं तो कुछ ब्रोकरेज हाउस 7 फीसदी की गिरावट की बात भी कह रहे हैं।
HDFC इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि घरेलू मोटरसाइकिल उद्योग में मांग में कमजोरी जारी है और मांग में सुधार होने तक अभी स्टॉक में और गिरावट हो सकती है।
Also Read: ब्राइटकॉम के शेयरों में चौथे सत्र में लगा लोअर सर्किट? क्या करें, कैसे निकलें?
ICICI सिक्योरिटीज ने FY24/25 एबिटा अनुमानों में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है। Nirmal Bang इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि बजाज ऑटो ने 125cc+ सेगमेंट में 2 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल की है।
ताज़ा उत्पाद पोर्टफोलियो ने बजाज ऑटो को 125+सीसी सेगमेंट में अपने वॉल्यूम का 50 प्रतिशत से अधिक हासिल करने में मदद की है।
ब्रोकरेज ने कहा कि चेतक का उत्पादन जून के बाद से 10,000 यूनिट तक बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कंपनी को विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण निर्यात बाजारों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।