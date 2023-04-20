Brightcom ग्रुप के शेयरों में लगातार चौथे सत्र में लोअर सर्किट लगा। ऐसा कहा जाता है कि दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा ने इस स्टॉक में निवेश किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस स्टॉक में रिटेल निवेशक सबसे ज्यादा फंसे हैं। बाजार नियामक SEBI के नोटिस में कंपनी के वित्तीय विवरणों में बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। सेबी ने कहा कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अपने 868.30 करोड़ रुपये के मुनाफे को खर्च कम करके और अपने खातों में हेरा-फेरी करके दिखाया।

ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर 5 फीसदी के लोअर सर्किट लिमिट में 12.57 रुपये पर बंद हुए। पिछले सत्र में शेयर 13.23 रुपये पर बंद हुआ था। यह पिछले चार सत्रों से लगातार लोअर सर्किट लगा रहा है, जिससे निवेशकों की 21 फीसदी संपत्ति स्वाह हो गई है।ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों में साल 2023 में अब तक 56 फीसदी की गिरावट आ चुकी है, जबकि पिछले छह महीनों में स्टॉक 65 फीसदी गिर चुका है। पिछले एक साल में यह शेयर करीब 87 फीसदी टूट चुका है।

सेबी ने कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की अनियमित और गलत फाइलिंग के बारे में टिप्पणियां कीं। सेबी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करते हुए आंकड़े सही तरीके से नहीं बताए गए।अनुभवी निवेशक और दलाल स्ट्रीट के दिग्गज शंकर शर्मा के पास 31 दिसंबर, 2022 तक कंपनी में 2,50,00,000 इक्विटी शेयर या 1.24 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। कंपनी ने अभी तक मार्च 2023 तिमाही के लिए अपने शेयरहोल्डिंग पैटर्न की घोषणा नहीं की है।

ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों को लेकर विश्लेषक सतर्क बने हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि निकट भविष्य में शेयर में गिरावट जारी रह सकती है। शेयर इंडिया के वाइस-प्रेसिडेंट और रिसर्च हेड रवि सिंह को उम्मीद है कि स्टॉक में बिकवाली का दबाव बना रहेगा और नकारात्मक सेंटिमेंट के बीच यह 5 रुपये के लेवल पर जा सकता है।

Wealthmills Securities के इक्विटी रणनीतिकार क्रांति बथिनी ने कहा कि मुनाफे और राजस्व में अपनी अत्यधिक वृद्धि के बाद कंपनी हमेशा संदेह के घेरे में थी। सेबी की जांच में भी यही बात सामने आई है, लेकिन निवेशक अब फंस गए हैं। भोले-भाले निवेशकों को दलाल स्ट्रीट के सेलेब्रिटी नामों की नकल करने के बजाय, निवेश करने से पहले रिसर्च करनी चाहिए और किसी के कहने पर मोमेंट्म को चेज नहीं करना चाहिए।