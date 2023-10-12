Zomato में शानदार तेजी, 1 साल के हाई पर पहुंचा शेयर

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्म Zomato के शेयरो में आज लगातार तीसरे दिन शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आज इंट्रा डे में करीब चार फ़ीसदी उछलकर यह 1 साल के हाई पर पहुंच गया है। इस तेजी की वजह ब्रोकरेज का बुलिश रुझान माना जा रहा है। कुछ निवेशकों ने इस बुलिश रुझान का फायदा उठाया और मुनाफा भी किया है। इसके चलते भाव में थोड़ी नरमी आई लेकिन अभी भी यह काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। फिलहाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर यह 2.29 फिजिकल उछाल के साथ 111.60 रुपए पर है। इंट्रा डे में यह 3.80 फिसदी उछलकर 113.25 रूपए तक पहुंच गया है। तीन दिन में यह नौ फ़ीसदी ऊपर चढ़ा है। ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इसे फिर खरीदारी की रेटिंग दी है लेकिन टारगेट प्राइस 14 फिसदी बढ़ाकर 125 रुपए कर दिया गया है।

advertisement

Also Read: Vivaa Tradecom Share: 20% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुए शेयर

ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जून तिमाही में निचले स्तर पर पहुंच गए और अब सितंबर तिमाही और इसके बाद इसमें सुधार दिख सकता है। ब्रोकरेज का यह मानना है कि आने वाले तिमाही में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इसके हाइपरप्योर और ब्लिककिर्ट कारोबार के घाटे में कमी आ सकती है। ब्रोकरेज के मुताबिक गोल्ड लॉयल्टी प्रोग्राम के दम पर फूड डिलीवरी की बढ़ती मांग से वित्त वर्ष 2024-26 में इसका GMV करीब 18 फ़ीसदी और शुद्ध मुनाफा 10 से 30 फीसदी के दर से बढ़ सकता है।