scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारVivaa Tradecom Share: 20% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुए शेयर

Vivaa Tradecom Share: 20% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुए शेयर

विवा ट्रेडकॉम एक कपड़े और गारमेंट्स के निर्माता और व्यापारी हैं। कंपनी के प्रोडक्ट में डेनिम फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट जैसे पुरुषों और महिलाओं के लिए डेनिम और कॉटन जींस शामिल हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 12, 2023 13:14 IST
Vivaa Tradecom Limited के शेयर्स ने आज BSE पर खराब डेब्यू किया
Vivaa Tradecom Limited के शेयर्स ने आज BSE पर खराब डेब्यू किया

Vivaa Tradecom Limited के शेयर्स ने आज BSE पर खराब डेब्यू किया। BSE SME पर Vivaa Tradecom Limited के शेयर ₹51 के मुकाबले ₹40.80 प्रति शेयर पर लिस्ट किए हुए जो ₹51 के इश्यू मूल्य से 20% कम है। Vivaa Tradecom Limited ने public issue ₹51 के फिक्सड प्राइस पर हर एक Equity शेयर के लिए ऑफर किया था, जिसका फेस वेल्यू ₹10 था। विवा ट्रेडकॉम लिमिटेड का लॉट साइज 2000 इक्विटी शेयर्स था । इश्यू प्राइस फेस वेल्यू के 5.1 गुना था। विवा ट्रेडकॉम लिमिटेड का सब्सक्रिप्शन बुधवार, 27 सितंबर को खुला था, और बुधवार, 4 अक्टूबर को बंद हुआ। इस इश्यू का आकार ₹7.99 करोड़ था, जिसमें 15.66 लाख इक्विटी शेयर्स थे, जो पूरी तरह नए इश्यू थे। हर एक शेयर का फेस वेल्यू ₹10 रुपये था। कंपनी के प्रमोटर मितेश आदानी हैं।

advertisement

Also Read: IPO: IRM Energy का IPO 18 अक्टूबर को होगा ओपन, 20 October तक कर सकेंगे अप्लाई

विवा ट्रेडकॉम एक कपड़े और गारमेंट्स के निर्माता और व्यापारी हैं। कंपनी के प्रोडक्ट में डेनिम फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट जैसे पुरुषों और महिलाओं के लिए डेनिम और कॉटन जींस शामिल हैं। इस इश्यू के लीड मैनेजर इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज थे, जबकी आईपीओ रजिस्ट्रार बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड थे। कंपनी ने आईपीओ के लिए 7.42 लाख शेयर यानी 47.38% शेयर खुदरा निवेशकों के लिए रिजर्व किए थे, जबकी दूसरे 47.38% शेयर गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के लिए रिजर्व किए गए थे।

Vivaa Tradecom Limited के शेयर्स
Vivaa Tradecom Limited के शेयर्स

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 12, 2023