IREDA के स्टॉक्स में शानदार तेजी, आज लगा अपर सर्किट

Indian Renewable Energy Development Agency यानि IREDA में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में अपर सर्किट लगने का सिलसिला जारी है। आज ही आज में ये शेयर 20% की तेजी के साथ 85 रुपए पर पहुंच गया। सरकारी कंपनी के इस शेयर ने आज ही आज में 52 हफ्ते का अपने हाई बनाया है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 70.85 पर बंद हुआ था। सोचिए इस कंपनी का IPO इश्यू प्राइस 32 रुपए पर था और मौजूदा वक्त में ये 80 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानि की IPO प्राइस से अब तक ये स्टॉक 155 गुना से ज्याद प्रॉफिट दे चुका है। ईरेडा के शेयरों में 15 दिन में 160% का उछाल आया है। इससे कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 22,490 करोड़ पहुंच गया है। अब ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है, क्या ये स्टॉक अभी और दौड़गा? इसकी ये रफ्तार आगे भी जारी रहेगी या फिर अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है?

तो हमने कई एक्सपर्ट्स से बात की और समझने की कोशिश की आखिर निवेशकों को क्या करना चाहिए?

Tips2trades के अभिजीत का कहना है कि रोजाना के चार्ट के हिसाब से इरेडा का स्टॉक बुलिश दिख रहा है यानि मजबूती के साथ इसका अगला रजिस्टेंस 88 रुपये पर है। उनका कहना है कि निवेशक 73.50 रुपये के नीचे जाने तक अपनी पॉजिशन को होल्ड कर सकते हैं। यानि इसके मायने ये हुए अगर 88 रुपये का रजिस्टेंस ये स्टॉक ब्रेक करता है तो इसमें फिर शानदार तेजी आ सकती है।

DRF फिनवेस्ट के Founder रवि सिंह ने सुझाव दिया कि निअर टर्म में स्टॉक में आगे भी तेजी रह सकती है और इसका स्टॉप लॉस 65 रुपये पर रखें। यानि रवि सिंह जी ने भी क्लीयर कर दिया है। कि आने वाले दिनों में स्टॉक में तेजी जारी रह सकती है।

वहीं आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के सीनियर मैनेजर - टेक्निकल रिचर्स एनालिस्ट जिगर एस पटेल ने कहा, इसका सपोर्ट लेवल 65 रुपये पर होगा और वहीं रजिस्टेंस 75 रुपये से ऊपर देखा जा सकता है। अगले कुछ महीने तक स्टॉक में 60 रुपये से 85 रुपये के बीच ट्रेडिंग रेंज देखी जा सकती है। जिगर एस पटेल का मानना है कि आने वाले दिनों में मौजूदा लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है।

डिस्क्लेमर: हमारी ओर से यहां कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह नहीं दी जा रही है। कोई भी खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें।