GRE Renew Enertech जल्द लाएगी IPO

कंपनी ने कहा कि जीआरई रिन्यू एनरटेक वित्तीय वर्ष 2025 में 100 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं शुरू करने के लिए तैयार है। यह महत्वाकांक्षी विस्तार योजना अपने परिचालन को बढ़ाने और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देने के लिए जीआरई रिन्यू एनरटेक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 8, 2024 16:12 IST
GRE Renew Enertech फर्म ने इस साल अगस्त के आसपास लगभग ₹30 करोड़ जुटाने के लिए अपनी IPO लॉन्च करने की योजना बनाई है
GRE Renew Enertech Farm ने इस साल अगस्त के आसपास लगभग ₹30 करोड़ जुटाने के लिए अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लॉन्च करने की योजना बनाई है। हाल ही में कंपनी ने निजी प्लेसमेंट राउंड में सफलतापूर्वक ₹3.25 करोड़ की फंडिंग हासिल की है। पूंजी का यह निवेश कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपने आईपीओ के लिए तैयार है। अगस्त में, कंपनी को अपने आईपीओ में ₹30 करोड़ जुटाने की उम्मीद है। कंपनी का कहना है कि आईपीओ के जरिए कंपनी को अपनी ग्रोथ को तेज करने में मदद मिलेगी।

जीआरई रिन्यू एनरटेक

जीआरई रिन्यू एनरटेक का मुख्यालय मेहसाणा, गुजरात में है।  कंपनी ने 1100 से अधिक पूर्ण परियोजनाओं के साथ खुद को सौर क्षेत्र में स्थापित किया है। इसके पोर्टफोलियो में सीपीपी (कैप्टिव पावर प्लांट)  और आरईएससीओ (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) के डोमेन में फैली परियोजनाएं शामिल हैं। जीआरई रिन्यू एनरटेक प्राइवेट लिमिटेड एलईडी लाइटिंग, सोलर लाइटिंग, सामान्य लाइटिंग और बिजली उत्पादों का निर्माण, निर्यात और आपूर्ति करती है। कंपनी का दावा है कि उसका पूर्णतः एयर कंडीशनिंग बुनियादी ढांचा प्रशासन, विनिर्माण, पैकेजिंग और भंडारण को कवर करता है। कंपनी ने कहा कि जीआरई रिन्यू एनरटेक वित्तीय वर्ष 2025 में 100 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं शुरू करने के लिए तैयार है। यह महत्वाकांक्षी विस्तार योजना अपने परिचालन को बढ़ाने और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देने के लिए जीआरई रिन्यू एनरटेक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
