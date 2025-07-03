scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारGoldman Sachs की निवेश वाली कंपनी को मिला RIL से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक प्राइस ₹450 के करीब

Goldman Sachs की निवेश वाली कंपनी को मिला RIL से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक प्राइस ₹450 के करीब

गुरुवार के कारोबारी सत्र में Afcons Infrastructure के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस कंपनी में Goldman Sachs ने निवेश किया है। कंपनी को RIL से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 3, 2025 13:04 IST
Goldman Sachs
गुरुवार के कारोबारी सत्र में Afcons Infrastructure के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उसे रिलायंस से 175 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस जानकारी के बाद निवेशकों की दिलचस्पी स्टॉक में बढ़ गई। 

दोपहर 1 बजे के करीब कंपनी के शेयर 0.49 फीसदी की तेजी के साथ ₹432.85 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। शेयर ने इंट्रा-डे में 435 रुपये के उच्चतम स्तर को टच कर लिया है। 

कंपनी को मिला 175 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

Afcons ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) से ₹175 करोड़ का इन्फ्रस्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट गुजरात के जामनगर में रिलायंस की साइट पर निर्माण और स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू ₹175 करोड़ है।

हालांकि, इसकी पेमेंट इस बात पर निर्भर होगी कि कंपनी ने काम कितना किया है। कंपनी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट में जो भी काम शामिल है उसके हिसाब से ही पेमेंट किया जाएगा।

गोल्डमैन सैक्स की भी है हिस्सेदारी

Afcons Infrastructure में बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों की दिलचस्पी है। Goldman Sachs इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो के पास मार्च 2025 तिमाही तक कंपनी की 1.24% हिस्सेदारी है।

Trendlyne की रिपोर्ट के मुताबिक Afcons में Mutual Funds और Foreign Institutional Investors (FIIs) लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। मार्च 2025 तिमाही में एफआईआई की हिस्सेदारी 18% से बढ़कर 18.21% हो गई। वहीं, म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी भी 5.93% से बढ़कर 7.29% तक पहुंच गई है।

Afcons Infrastructure शेयर की परफॉर्मेंस (Afcons Infrastructure Share Performance)

Afcons Infrastructure शेयर की लिस्टिंग पिछले साल नवंबर में हुई थी। लिस्टिंग के बाद से शेयर ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। BSE Analytics के अनुसार कंपनी के स्टॉक ने पिछले एक महीने में 2.66 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, साल 2025 में अब तक स्टॉक में 19.62 फीसदी की गिरावट आई है। Afcons Infrastructure का मार्केट-कैप 15,860.71 करोड़ रुपये है।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
