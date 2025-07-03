Gold, Silver Price Today: गुरुवार को फिर बढ़ा सोने का भाव, चांदी की कीमतें लुढ़की - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : गुरुवार को एक बार फिर से सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आज चांदी का भाव टूटा है।

लेकिन अगर वायदा कारोबार की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर का फ्यूचर ट्रेड तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:23 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.28% या 270 रुपये गिरकर 97660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.75% या 803 रुपये गिरकर 108321 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9779 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8957 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

