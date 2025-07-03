scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगGold, Silver Price Today: गुरुवार को फिर बढ़ा सोने का भाव, चांदी की कीमतें लुढ़की - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold, Silver Price Today: गुरुवार को फिर बढ़ा सोने का भाव, चांदी की कीमतें लुढ़की - चेक करें लेटेस्ट रेट

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 3, 2025 12:14 IST
Gold-Silver price
Gold-Silver price

Gold Silver Rates Today : गुरुवार को एक बार फिर से सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आज चांदी का भाव टूटा है। 

लेकिन अगर वायदा कारोबार की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर का फ्यूचर ट्रेड तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:23 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.28% या 270 रुपये गिरकर 97660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.75% या 803 रुपये गिरकर 108321 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9779 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8957 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक के वेबसाइट के मुताबिक

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,921 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,22,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,927 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,073 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,969 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,925 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,082 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,945 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,066 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
