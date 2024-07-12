scorecardresearch
Gold-Silver Price Today: सोना-चाँदी की क़ीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, सोना 7401.4 रुपए प्रति ग्राम और चाँदी 92,390 पर पहुँची

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 12, 2024 13:09 IST

शुक्रवार को सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 7401.4 रुपये प्रति ग्राम हो गई, जिसमें पिछले दिन से 309.0 रुपये की वृद्धि हुई। इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत 283.0 रुपये बढ़कर 6779.7 रुपये प्रति ग्राम हो गई।

पिछले हफ्ते में 24 कैरेट सोने की कीमत में 0.83% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, पिछले महीने में इसमें -1.6% की गिरावट आई, जो कीमती धातु बाजार की उतार-चढ़ाव को दर्शाती है।

चांदी की कीमतों में भी वृद्धि देखी गई, जिससे वो 92390.0 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची, यानी पिछले दिनों से 410.0 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दिखी थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 12, 2024