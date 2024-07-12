शुक्रवार को सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 7401.4 रुपये प्रति ग्राम हो गई, जिसमें पिछले दिन से 309.0 रुपये की वृद्धि हुई। इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत 283.0 रुपये बढ़कर 6779.7 रुपये प्रति ग्राम हो गई।

पिछले हफ्ते में 24 कैरेट सोने की कीमत में 0.83% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, पिछले महीने में इसमें -1.6% की गिरावट आई, जो कीमती धातु बाजार की उतार-चढ़ाव को दर्शाती है।

चांदी की कीमतों में भी वृद्धि देखी गई, जिससे वो 92390.0 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची, यानी पिछले दिनों से 410.0 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दिखी थी।