Gold की कीमतों में आने वाली है बंपर तेजी? जानिए वजह

अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व यानि US Fed ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में बड़ी कटौती का एलान किया है। बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट या 0.5 फीसदी की कटौती की है। इतना ही नहीं आने वाले दिनों में और कटौती होती हुई दिख सकती है। ब्याज दरों में ये कटौती चार साल बाद की गई है। जिसका असर अमेरिका के साथ-साथ दुनियाभर के शेयर बाजारों समेत गोल्ड पर भी देखने को मिल सकता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कटौती के चलते गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है

कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन कटौती के चलते गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। आइये फेड के फैसलों का असर देखते हैं। बीते 30 बरस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो साल 2007 में जब फेड ने ब्याज दरों में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती की तो अगले एक साल में 41 प्रतिशत से ज्यादा तक की तेजी देखने को मिली। वहीं अगस्त 2019 में फेड ने 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की थी और अगले एक साल में गोल्ड की कीमतों में 38 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। मार्च 2020 में फेड ने 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती की थी और गोल्ड ने अगले एक साल में 26 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया।

गोल्ड की कीमतें साल के अंत तक 78 हजार रुपए के पार

एक अनुमान के मुताबिक गोल्ड की कीमतें साल के अंत तक 78 हजार रुपए के पार भी जा सकती हैं। वहीं अगले एक साल में गोल्ड के दाम में 25 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। इसका मतलब है कि अगले एक साल में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के दाम 3000 डॉलर को भी पार सकते हैं।

एक्सपर्ट के मानें तो

एक्सपर्ट के मानें तो गोल्ड के लिए अगला एक और साल काफी अच्छा जाने वाला है। फेड की ब्याज दरों में कटौती से डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलेगी और गोल्ड को सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। भले ही गोल्ड के दाम रिकॉर्ड हाई से 50 डॉलर नीचे आ चुके हों, लेकिन आने वाले दिनों में फेड के फैसले से गोल्ड की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। यानि निवेशकों की बल्ले-बल्ले होने वाली है।