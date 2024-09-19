Gold की कीमतों में आने वाली है बंपर तेजी? जानिए वजह

scorecardresearch
अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व यानि US Fed ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में बड़ी कटौती का एलान किया है। बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट या 0.5 फीसदी की कटौती की है। इतना ही नहीं आने वाले दिनों में और कटौती होती हुई दिख सकती है। ब्याज दरों में ये कटौती चार साल बाद की गई है। जिसका असर अमेरिका के साथ-साथ दुनियाभर के शेयर बाजारों समेत गोल्ड पर भी देखने को मिल सकता है।

Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Sep 19, 2024 15:00 IST
अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व यानि US Fed ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में बड़ी कटौती का एलान किया है। बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट या 0.5 फीसदी की कटौती की है। इतना ही नहीं आने वाले दिनों में और कटौती होती हुई दिख सकती है। ब्याज दरों में ये कटौती चार साल बाद की गई है। जिसका असर अमेरिका के साथ-साथ दुनियाभर के शेयर बाजारों समेत गोल्ड पर भी देखने को मिल सकता है।

कटौती के चलते गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है

कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन कटौती के चलते गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। आइये फेड के फैसलों का असर देखते हैं। बीते 30 बरस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो साल 2007 में जब फेड ने ब्याज दरों में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती की तो अगले एक साल में 41 प्रतिशत से ज्यादा तक की तेजी देखने को मिली। वहीं अगस्त 2019 में फेड ने 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की थी और अगले एक साल में गोल्ड की कीमतों में 38 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। मार्च 2020 में फेड ने 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती की थी और गोल्ड ने अगले एक साल में 26 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया।

गोल्ड की कीमतें साल के अंत तक 78 हजार रुपए के पार

एक अनुमान के मुताबिक गोल्ड की कीमतें साल के अंत तक 78 हजार रुपए के पार भी जा सकती हैं। वहीं अगले एक साल में गोल्ड के दाम में 25 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। इसका मतलब है कि अगले एक साल में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के दाम 3000 डॉलर को भी पार सकते हैं।

एक्सपर्ट के मानें तो

एक्सपर्ट के मानें तो गोल्ड के लिए अगला एक और साल काफी अच्छा जाने वाला है। फेड की ब्याज दरों में कटौती से डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलेगी और गोल्ड को सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। भले ही गोल्ड के दाम रिकॉर्ड हाई से 50 डॉलर नीचे आ चुके हों, लेकिन आने वाले दिनों में फेड के फैसले से गोल्ड की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। यानि निवेशकों की बल्ले-बल्ले होने वाली है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 19, 2024