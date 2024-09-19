NFO : Kotak Mutual Fund ने लॉन्च किया कोटक निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ("KMAMC" / "कोटक म्यूचुअल फंड") ने कोटक निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है, जो निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्‍स को ट्रैक करती है। यह स्‍कीम पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 19 सितंबर 2024 को खुल रही है और 3 अक्टूबर 2024 को बंद होगी।

मोमेंटम स्कोर के आधार पर सेलेक्‍ट

निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स में निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स की टॉप 50 मिडकैप कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें उनके मोमेंटम स्कोर के आधार पर सेलेक्‍ट किया गया है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग उन शेयरों पर फोकस करता है, जिन्होंने पिछले 6 और 12 महीनों में पॉजिटिव प्राइस ट्रेंड दिखाया है। यह मजबूत ग्रोथ वाली कंपनियों में निवेश करने का एक सिस्‍टमैटिक तरीका प्रदान करता है।

कोटक निफ्टी मिडकैप

कोटक निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड निवेशकों को संभावित हाई-ग्रोथ वाले मिडकैप सेगमेंट को टारगेट करने का अवसर प्रदान करता है, जबकि हालिया पॉजिटिव प्रदर्शन का ट्रेंड दिखाने वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित करता है।



कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह

कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने कहा कि कोटक निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का लॉन्च एक्टिव और पैसिव प्रोडक्‍ट की पेशकश करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो रिस्क लेने और निवेश के लक्ष्य की कैटेगरी के आधार पर अलग अलग निवेशकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। यह स्‍कीम पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 19 सितंबर 2024 को खुल रही है और 3 अक्टूबर 2024 को बंद होगी। इसमें निवेशक कम से कम 100 रुपये और उसके बाद कितनी भी राशि का निवेश कर सकते हैं।



पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी। कोटक निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां देखें: https://www.kotakmf.com. डिटेल इंडेक्‍स मेथॉडोलॉजी के लिए कृपया www.niftyindices.com पर जाएं।

डिस्क्लेमर- दिखाए गए इंडेक्‍स का प्रदर्शन किसी भी तरह से योजना के प्रदर्शन को नहीं दर्शाता है, इसलिए निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय विशेषज्ञ से परामर्श लें।