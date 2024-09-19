100 रुपए पर जाएगा Reliance Power का शेयर? फिर लगा अपर सर्किट

अनिल अंबानी की कंपनी Reliance Power के शेयरों में लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट लगा हुआ है। देखते ही देखते स्टॉक का भाव 34.61 प्रति शेयर पहुंच गया है। जबकि पिछले दिन की क्लोजिंग 32.97 रुपये के लेवल पर हुई थी। अब सवाल है कि क्या स्टॉक फंडामेंटल मजबूती की तरफ बढ़ रहा है? नई जनरेशन के फैसले क्या कंपनी को आगे ले जाएंगे? स्टॉक कहां तक जा सकता है।

दरअसल कंपनी के शेयरों में ये तेजी 23 सितंबर को होने वाली बोर्ड की मीटिंग से पहले से ही बनी हुई है, जिसमें कंपनी लॉन्ग टर्म संसाधनों पर विचार करेगी और अप्रूवल देगी। इसके साथ ही रिलायंस पावर ने ऐलान किया था कि कंपनी ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड (VIPL) के लिए गारंटर के रुप में अपनी सभी जिम्मेदारियों का सेटलमेंट कर लिया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस सेटलमेंट से कंपनी VIPL के 3872.04 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज की कॉर्पोरेट गारंटी, अंडरटेकिंग्स और इससे संबंधित कई दायित्वों और दावों से मुक्त हो गई है।

कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर

इससे पहले सोमवार 16 सितंबर को कंपनी ने एलान किया था कि उसने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के जरिए आयोजित ई-रिवर्स नीलामी के जिए 500 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज ऑर्डर हासिल किया है।

आगे का नजरिया?

बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से बात की। उनका कहना है कि रिलायंस पावर तेजी से एक्सपेंशन और नए वर्टिकल्स पर काम कर रही है। कंपनी का पिछले 10 सालों से चल रहा बुरा वक्त खत्म हो गया है। अनिल अंबानी के स्वामित्व वाला Reliance Group अब पूरी तरह से रिवाइव करने जा रहे हैं। नई जनरेशन यानि अनिल अंबानी के बच्चे ने जब कंपनी के बागडोर संभाली है, लगातार स्थिति बेहतर होती दिख रही है। लॉन्ग टर्म के नजरिये से स्टॉक 100 रुपए प्रति शेयर के भाव पर भी जा सकता है। वहीं शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो 50 रुपए का टारगेट दिया है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में उल्लिखित स्टॉक पर हमारी कोई राय नहीं है। निवेश से संबंधित निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें।