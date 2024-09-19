scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारGarden Reach Shipbuilders & Engineers के शेयर पर रखें नजर

Garden Reach Shipbuilders & Engineers के शेयर पर रखें नजर

मल्टीबैगर स्टॉक ने 6.44 करोड़ रुपये का कारोबार किया, क्योंकि 0.37 लाख शेयरों ने बीएसई पर हाथ बदले। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयर 26 अक्टूबर, 2023 को 648.05 रुपये के अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर पर आ गए और इस साल 5 जुलाई को 2834.60 रुपये के 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गए। गार्डन रीच के शेयरों का बीटा 1.3 है, जो एक साल में उच्च अस्थिरता को दर्शाता है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 19, 2024 09:17 IST
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को तेजी रही, क्योंकि कंपनी ने कहा कि उसे जर्मनी स्थित कार्स्टन रेहडर शिफ्समाक्लर और रीडरी जीएमबीएच एंड कंपनी से चार अतिरिक्त बहुउद्देशीय जहाजों के निर्माण और डिलीवरी के लिए 100 मिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला है।


गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयर बुधवार को बीएसई पर 1717.25 रुपये पर स्थिर रहे। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स का मार्केट कैप 19,671 करोड़ रुपये रहा।

गार्डन रीच के शेयर अपने 150 दिन, 200 दिन से ऊपर लेकिन 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन और 100 दिन के मूविंग औसत से नीचे कारोबार कर रहे हैं।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "...हम सूचित करना चाहते हैं कि 18 सितंबर 2024 को कंपनी को मौजूदा नियमों और शर्तों पर अतिरिक्त चार (04) मल्टी-पर्पज वेसल्स खरीदने और वितरित करने के लिए ग्राहक से पुष्टि प्राप्त हुई है।"

जहाजों को  33 महीने की अवधि में डिजाइन, निर्मित किया जाएगा। इस सौदे में किसी भी संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन शामिल नहीं है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 19, 2024