CDSL Share Price: मंदी में भी तेजी का स्टॉक, नया इंट्रा डे हाई लगाया

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के शेयरों में पिछले सात दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक 10 सितंबर, 2024 को 1,354.45 रुपये पर बंद हुआ था उसके बाद से इस स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। CDSL का शेयर 23 अगस्त को 1664.40 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि ये शेयर बीएसई पर लिस्टिड नहीं है। 6 महीनों के रिटर्न की बात करें तो इस शेयर ने 79.66% परसेंट का रिटर्न दिया है।

और अगर इस साल के रिटर्न की बात करें तो इस स्टॉक में 65.76% तेजी आई है।

advertisement



स्टॉक्सबॉक्स के टेक्नीकल एनालिस्ट कुशाल गांधी ने इस शेयर के लिए 1665 रुपये का टारगेट रखा है। कुशाल गांधी ने कहा कि CDSL की कीमत में तेजी और तेजी देखी जा रही है, साथ ही हाई EPS और कीमत में मजबूती भी देखी जा रही है, जो खरीदारों की ओर से मजबूत मांग दिखा रहा है। इस स्टॉक में सितंबर के निचले स्तर से शेयर में करीब 10% की तेजी आई है और अब मुनाफावसूली की रैली के बाद इसमें गिरावट आने की संभावना है। नतीजतन, शेयर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। हम 1485-1455 रुपये की रेंज में सीडीएसएल को 1,665 रुपये के टारगेट प्राइस और 1427 रुपये पर स्टॉप लॉस बनाए रखने की सलाह देते हैं।

इनक्रेड इक्विटीज के उपाध्यक्ष गौरव बिस्सा ने कहा, "CDSL 2021 से कंसोलिडेशन में कारोबार कर रहा था, जिसने 2023 में एक ब्रेकआउट देखा, जिससे कीमतें 1000 रुपये के स्तर की ओर बढ़ गईं। तब से, यह डेली चार्ट पर एक मजबूत अपट्रेंड दिखा रहा था। जब तक ये 1380 रुपये के स्तर से ऊपर बना रहता है, तब तक यह 1650 रुपये के स्तर का टेस्ट कर सकता है।

सेबी में पंजीकृत एनालिस्ट एआर रामचंद्रन ने कहा, "CDSL के शेयर की कीमत डेली चार्ट पर 1615 रुपये पर मजबूत रेसिस्टेंस के साथ मंदी में है। 1461 रुपये के सपोर्ट से नीचे डेली क्लोजिंग बंद होने से निकट भविष्य में 1345 रुपये तक की गिरावट हो सकती है।"सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) सेबी के साथ पंजीकृत एक डिपॉजिटरी है।