scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारGIFT निफ्टी 25 अंक नीचे, एशियाई बाजार, कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर की चाल, कहां होगी बाज़ार की नज़र

GIFT निफ्टी 25 अंक नीचे, एशियाई बाजार, कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर की चाल, कहां होगी बाज़ार की नज़र

इस सप्ताह के अंत में प्रमुख आर्थिक आंकड़ों से पहले अमेरिकी विदेशी मुद्रा रेटिंग में फिच की गिरावट का असर निकट अवधि में बाजार पर पड़ने की संभावना है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 2, 2023 08:52 IST
GIFT निफ्टी 25 अंक नीचे
GIFT निफ्टी 25 अंक नीचे

वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों को देखते हुए घरेलू शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ खुलने की संभावना है। रात भर के कारोबार में अमेरिकी शेयरों के निचले स्तर पर बंद होने के बाद शुरुआती कारोबार में एशियाई शेयर निचले स्तर पर खुले। इस सप्ताह के अंत में प्रमुख आर्थिक आंकड़ों से पहले अमेरिकी विदेशी मुद्रा रेटिंग में फिच की गिरावट का असर निकट अवधि में बाजार पर पड़ने की संभावना है। टाइटन, अंबुजा सीमेंट्स और इंटरग्लोब एविएशन सहित चुनिंदा शेयरों की पहली तिमाही की आय पर नजर होगी।

advertisement

Also Read: Rekha Jhunjhunwala की हिस्सेदारी वाली कंपनी में निवेश का मौका

निफ्टी आउटलुक

निफ्टी ने  तेजी की भावना को बनाए रखते हुए 19,700-19,800 के सीमित दायरे में कारोबार किया। 

गिफ्ट निफ्टी सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है

निफ्टी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर निफ्टी वायदा 24.5 अंक या 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,777.50 पर कारोबार कर रहा था, जो बुधवार को घरेलू बाजार के लिए निगेटिव शुरुआत का संकेत देता है।

एशियाई शेयर गिरावट के साथ खुले

फिच के डाउनग्रेड के बाद बुधवार को एशियाई शेयरों में गिरावट आई। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों में MSCI का सबसे बड़ा सूचकांक 0.57 प्रतिशत नीचे था। जापान का निक्केई 1.44 प्रतिशत गिरा; ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 0.66 प्रतिशत गिरा; न्यूज़ीलैंड के डीजे ने 0.16 प्रतिशत जोड़ा; चीन का शंघाई 0.09 प्रतिशत गिरा; हांगकांग का हैंग सेंग 0.26 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.90 प्रतिशत गिर गया।

तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं

दुनिया के सबसे बड़े ईंधन उपभोक्ता अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में पिछले सप्ताह उद्योग के आंकड़ों में उम्मीद से कहीं अधिक गिरावट देखी गई, जिसके बाद तेल की कीमतें बुधवार को 1 प्रतिशत से अधिक बढ़ गईं, जो अप्रैल के बाद से अपने उच्चतम स्तर के करीब कारोबार कर रही हैं। अक्टूबर के लिए ब्रेंट क्रूड वायदा 0001 GMT तक 92 सेंट या 1.1 प्रतिशत बढ़कर 85.83 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 84 सेंट या 1.03 प्रतिशत चढ़कर 82.21 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

गिरावट के बाद डॉलर में गिरावट

फिच द्वारा अमेरिकी सरकार की शीर्ष क्रेडिट रेटिंग में कटौती के बाद देश के राजकोषीय दृष्टिकोण पर सवाल उठने के बाद बुधवार को डॉलर को बढ़त बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा।

फिच ने अमेरिकी विदेशी मुद्रा रेटिंग घटा दी

रेटिंग एजेंसी फिच ने मंगलवार को संयुक्त राज्य अमेरिका की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा रेटिंग को एएए से घटाकर एए+ कर दिया, जो अगले तीन वर्षों में अपेक्षित राजकोषीय गिरावट के साथ-साथ उच्च और बढ़ते सामान्य सरकारी ऋण बोझ को दर्शाता है। रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा देश की शीर्ष क्रेडिट रेटिंग को कम करने के बाद बुधवार को टोक्यो में अमेरिकी ट्रेजरी की पैदावार कम हो गई। 10-वर्षीय ट्रेजरी नोट लगभग 3.2 आधार अंक (बीपीएस) गिरकर 4.015 प्रतिशत पर आ गया, जो मंगलवार से इसकी 9 बीपीएस वृद्धि का हिस्सा है।

advertisement

अमेरिकी स्टॉक अधिकतर गिरावट के साथ बंद हुए

इस सप्ताह के अंत में अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों और प्रमुख कंपनियों की आय रिपोर्ट से पहले, मौसमी रूप से धीमी अगस्त के पहले दिन, मंगलवार को एसएंडपी 500 और नैस्डैक कमजोर होकर बंद हुए। अमेरिकी स्टॉक जुलाई में मजबूत स्थिति में समाप्त हुए, क्योंकि निवेशकों ने उम्मीद से बेहतर स्वागत किया। कमाई. डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 71.15 अंक या 0.2 प्रतिशत बढ़कर 35,630.68 पर पहुंच गया। एसएंडपी 500 12.23 अंक या 0.27 प्रतिशत गिरकर 4,576.73 पर और नैस्डैक कंपोजिट 62.11 अंक या 0.43 प्रतिशत गिरकर 14,283.91 पर आ गया।

Q1 परिणाम आज

टाइटन कंपनी, इंटरग्लोब एविएशन, अंबुजा सीमेंट्स, मैनकाइंड फार्मा, अदानी विल्मर, इंडियन ओवरसीज बैंक, आदित्य बिड़ला कैपिटल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, गुजरात गैस, एआईए इंजीनियरिंग, एसकेएफ इंडिया, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, नारायण हृदयालय, शीला फोम, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस , इंजीनियर्स इंडिया, केएसपी, वीआईपी इंडस्ट्रीज और सैफायर फूड्स इंडिया उन कंपनियों में शामिल हैं जो दिन के दौरान जून 2023 तिमाही के लिए अपनी आय की घोषणा करेंगी।

advertisement

F&O प्रतिबंध में स्टॉक

तीन स्टॉक- हिंदुस्तान कॉपर, पिरामल एंटरप्राइजेज और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस- को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा बुधवार, 2 अगस्त के लिए एफ एंड ओ सेगमेंट प्रतिबंध के तहत रखा गया है।

एफपीआई ने 93 करोड़ रुपये के शेयर बेचे

एनएसई के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई ने मंगलवार को घरेलू शेयरों में 92.85 करोड़ रुपये के शुद्ध विक्रेता बने। हालाँकि, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 1,035.69 करोड़ रुपये के भारतीय इक्विटी के शुद्ध खरीदार बने।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे चढ़ा

घरेलू शेयर बाजारों में नरम रुख के बीच रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुरुआती गिरावट के साथ 7 पैसे बढ़कर 82.22 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि डॉलर सूचकांक ऊंचे होने और एशियाई मुद्राओं के अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले नीचे चले जाने से रुपये में सीमित उतार-चढ़ाव देखा गया।

नोट: पीटीआई, रॉयटर्स और अन्य एजेंसियों के इनपुट के साथ

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 2, 2023