scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार90% गिरा ये एनर्जी शेयर! अब लगा अपर सर्किट, क्या फिर लौटेगा रिटर्न?

90% गिरा ये एनर्जी शेयर! अब लगा अपर सर्किट, क्या फिर लौटेगा रिटर्न?

Gensol share Price: एर्जी सेक्टर की जानी-मानी कंपनी जेनसोल के शेयर में आज दूसरे दिन अपर सर्किट लगा है। पिछले कई सत्रों से शेयर में बिकवाली हो रही थी।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 14, 2025 11:26 IST
Gensol Engineering Share
Gensol Engineering Share

शेयर बाजार (Stock Market) में उतार-चढ़ाव ने वैसे ही निवेशकों को असमंजस में डाला हुआ है और ऐसे में कुछ स्टॉक्स निवेशकों को गहरे नुकसान में डाल रहे हैं। ऐसा ही हाल इन दिनों Gensol Engineering Ltd के शेयरों का है, जो एनर्जी सेक्टर (Energy Sector) की कंपनी है। ये स्टॉक बीते दो महीने में करीब 90% तक टूट चुका है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

23 दिन की गिरावट के बाद लगा अपर सर्किट (Gensol Share Price Today)

लगातार 23 कारोबारी सत्रों तक गिरावट झेल चुके Gensol के शेयर में बुधवार को हल्की राहत दिखी। अब इसमें 5% का अपर सर्किट (Upper Circuit) लगा। मंगलवार को भी कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लगा था। लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट लगने से निवेशकों के बीच हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार 18 दिन तक जेनसोल के शेयर में लोअर सर्किट (Lower Circuit) लग रहा था।

आज कंपनी के शेयर 5 फीसदी के अपर सर्किट लगने के बाद ₹59.47 प्रति शेयर पर पहुंच गए। 

प्रमोटर्स पर घोटाले का आरोप (SEBI Action on Gensol)

कंपनी के प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी के फंड्स का निजी इस्तेमाल किया। सेबी (SEBI) की जांच में खुलासा हुआ कि इन फंड्स का उपयोग गोल्फ कोर्ट, लग्जरी फ्लैट, और ट्रैवेल खर्चों पर किया गया।

इन दोनों प्रमोटर्स ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। अनमोल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और पुनीत होलटाइम डायरेक्टर थे। सेबी ने इन दोनों पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग से बैन भी लगा दिया है।

₹2,400 से गिरकर ₹51 तक पहुंचा शेयर (Gensol Share Crash)

13 अक्टूबर 2023 को Gensol का शेयर ₹2,392 के ऑल टाइम हाई पर था, जो आज गिरते-गिरते ₹51 तक पहुंच गया। मार्च 2025 में यह ₹516.60 पर था और अब महज दो महीने में यह लगभग 90% टूट चुका है।

इस तेज गिरावट ने निवेशकों को भारी घाटा दिया है और बहुत से लोग अब इस शेयर को लेकर असमंजस में हैं कि इसमें रुकना सही है या बाहर निकल जाना।

गिरावट की शुरुआत कहां से हुई? (Gensol Rating Downgrade)

2025 की शुरुआत में ही Care Ratings और ICRA ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया। लोन पेमेंट में देरी और बैंकों से नेगेटिव फीडबैक के बाद Gensol को डिफॉल्ट की कैटेगिरी में डाल दिया गया। यही से शेयर की गिरावट की शुरुआत हुई, जो धीरे-धीरे एक संकट में बदल गई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 14, 2025