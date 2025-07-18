बाजार गिरा लेकिन कंस्ट्रक्शन के शेयर ने मचाया धमाल, 19% की छलांग लगाकर बनाया नया रिकॉर्ड

scorecardresearch
Garuda Construction Share: शुक्रवार के कारोबारी सत्र में गरुड़ कंस्ट्रक्शन के शेयर 52-वीक हाई पर पहुंच गया। कंपनी ने आज सुबह तिमाही नतीजे जारी किये थे।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 18, 2025 15:33 IST
19 जुलाई 2025 को शेयर बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। गिरावट भरे कारोबार के बीच गरुड़ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (Garuda Construction ltd.) के शेयर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज कंपनी के शेयर 19% की जोरदार तेजी के साथ ₹179 पर पहुंच गया। यह इस स्टॉक का 52-वीक हाई (52-सप्ताह का सबसे ऊंचा स्तर) भी है। कंपनी के शेयर 9.93 फीसदी की तेजी के साथ 165 रुपये पर बंद हुआ।

शेयर में क्यों आई तेजी?

शेयर की यह तेजी तब आई जब कंपनी ने Q1 FY26, यानी अप्रैल से जून 2025 की तिमाही के शानदार नतीजे जारी किए। कंपनी के नतीजे आने के बाद निवेशकों ने स्टॉक में दिलचस्पी दिखाई।

कैसी है तिमाही नतीजा (Garuda Construction Q1 Result)

चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में गरुड़ कंस्ट्रक्शन का कुल रेवेन्यू ₹35.12 करोड़ से बढ़कर ₹125.15 करोड़ पहुंच गया है। इसका मतलब है कि कमाई में करीब 3.6 गुना का इजाफा हुआ है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹28 करोड़ हो गया जो कि 223% की भारी बढ़ोतरी को दर्शाता है। 

गरुड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में

गरुड़ कंस्ट्रक्शन एक इन्फ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है। यह कंपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को बनाती है। इसके साथ ही यह पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम करती है। कंपनी का पोर्टफोलियो भी मजबूत है।

इसने गोल्डेन चैरियट वसाई होटल, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स जैसे कई अहम प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिससे इसकी छवि एक भरोसेमंद और गुणवत्ता वाली कंपनी के रूप में बनी है।

शेयर ने दिया शानदार रिटर्न

गरुड़ कंस्ट्रक्शन ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। 18 जुलाई 2025 को इसका शेयर ₹179 के स्तर पर है। शेयर ने पिछले 5 साल में करीब 1,412.61% का रिटर्न दिया है। 

कंपनी ने सितंबर 2023 में 2:1 के रेश्यो में बोनस शेयर दिए थे। इसका मतलब अगर किसी निवेशक के पास एक शेयर था उन्हें दो और मुफ्त में मिले थे। इसी के साथ कंपनी ने 1:2 के रेश्यो में स्प्लिट भी किया था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
