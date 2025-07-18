scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारफिर होगा 50 रुपये वाला स्टॉक एक्टिव, कंपनी जल्द टेकओवर करेगी सिंगापुर की फर्म

फिर होगा 50 रुपये वाला स्टॉक एक्टिव, कंपनी जल्द टेकओवर करेगी सिंगापुर की फर्म

50 रुपये वाला One Point के शेयर फोकस में आ गए हैं। कंपनी जल्द ही सिंगापुर की कंपनी को टेकओवर करेगी।

New Delhi,UPDATED: Jul 18, 2025 14:36 IST

One Point One Solutions Ltd के शेयर फिर से एक्टिव हो सकते हैं। कंपनी ने सिंगापुर की एक कंपनी ITNITY PTE. LTD. को खरीदने के लिए टर्म शीट साइन की है। यह डील करीब $7.6 मिलियन (लगभग ₹63 करोड़) की है।

इस खबर के सामने आने के बाद स्टॉक में तेजी आने की आशा है। शुक्रवार के सत्र में कंपनी के शेयर 50.05 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहे थे।

क्यों अहम है ये डील?

One Point One Solutions एक BPM (Business Process Management) और IT सर्विसेज देने वाली कंपनी है। यह डील कंपनी को इंटरनेशनल स्तर पर खासतौर से सिंगापुर जैसे बड़े मार्केट में और भी मजबूती देगी।

कंपनी के CEO अक्षय छाबड़ा ने बताया कि ITNITY के पास जो डिजिटल कस्टमर इंगेजमेंट सॉल्यूशंस हैं। वो One Point One की मौजूदा सर्विस के साथ मिलकर क्लाइंट्स को और बेहतर एक्सपीरियंस देंगे। इसके साथ ही इससे कंपनी की डिजिटल ग्रोथ और रेवेन्यू में तेजी आने की संभावना है।

One Point One Solutions पहले ही भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, यूएई, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में काम कर रही है और अब सिंगापुर में 100% टेकओवर करने जा रही है।

इससे कंपनी की डिलिवरी कैपेसिटी, कस्टमर सपोर्ट और डिजिटल सॉल्यूशंस देने की ताकत बढ़ेगी। निवेशकों को उम्मीद है कि इससे कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) और कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है।

कंपनी क्या-क्या करती है?

One Point One Solutions BPO, KPO, IT सर्विसेस, एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन जैसे सेक्टरों में काम करती है। कंपनी के पास 5600+ कर्मचारियों की टीम है जो बैंकिंग, फाइनेंस, FMCG, ट्रैवल, हेल्थकेयर जैसे सेक्टर में सर्विस देती है। इसके क्लाइंट बेस में 50 से ज्यादा कंपनियां हैं। यह GenAI और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 18, 2025