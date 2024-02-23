Vodafone Idea share में धमाकेदार तेजी, जानिए Stock का नया टारगेट

एक बार फिर हम vodafone idea स्टॉक की चर्चा करने जा रहे हैं। स्टॉक में शानदार धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करीब 8% उछलकर 17.50 रुपए को पार कर गया है। ऐसे में किस खबर के दम पर स्टॉक में उछाल देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में स्टॉक कहां तक जा सकता है? तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे।

बोर्ड बैठक

Vodafone Idea Ltd अगले हफ्ते एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। इस बोर्ड बैठक में कई इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए पैसे जुटाने के प्रस्तावों पर विचार करने की योजना बना रही है, जबकि Kumar Mangalam Birla नए निवेशकों की तलाश में हैं। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, बोर्ड 27 फरवरी को राइट्स इश्यू या FPO यानि जब कंपनी diversify करती है अपने equity base को, प्रेफ्रेंशियल अलॉटमेंट या QIPs के जरिए एक या एक से ज्यादा फेज में पूंजी जुटाने के प्रस्तावों का असेसमेंट करेगी।

खबर का असर

इस खबर का असर शेयरों पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, वोडाफोन आइडिया का शेयर 8% से ज्यादा उछल गया है। इसके साथ ही ग्रासिम इंडस्ट्रीज के नए पेंट बिजनेस के लॉन्च के मौके पर आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि मुश्किलों के दौर से गुजर रहे टेलीकॉम बिजनेस से बाहर निकलने की कोई योजना नहीं है और वो वोडाफोन आइडिया में नए निवेशकों की तलाश जारी रखेंगे। यानि उनका कोई वो टेलीकॉम बिजनेस से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हम कोई समयसीमा तय नहीं कर सकते। हम वोडाफोन आइडिया के प्रति प्रतिबद्ध हैं और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि बाहरी निवेशकों को लाने की कोशिशें जारी हैं। UK के वोडाफोन ग्रुप के पास वोडाफोन आइडिया की 18.1% हिस्सेदारी है, जबकि आदित्य बिड़ला ग्रुप के पास 32.3% हिस्सेदारी है।

कंपनी के CEO अक्षय मूंदड़ा

यहां तक के कंपनी के CEO अक्षय मूंदड़ा ने पिछले महीने एक अर्निंग कॉनकॉल में कहा था कि नए फंड का इस्तेमाल नए कैपेक्स के लिए किया जाएगा और कंपनी वेंडर्स के बकाया चुकाने को प्राथमिकता देगी, भले ही वो अगले 6 से 7 महीनों में 5G शुरू करने की योजना बना रही हो. इसके कंपटीटर्स, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने पहले ही 5G लॉन्च कर दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी का मॉनिटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है।

वहीं अब आप जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में स्टॉक की चाल कैसी रह सकती है?

तो इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। उनका कहना है कि कंपनी में डाउनसाइड के लिए कुछ बचा नहीं है। सारी नेगेटिव न्यूज आ चुकी हैं। अब पॉजिटिव खबरों की उम्मीद है और स्टॉक आने वाले दिनों में 25 से 30 रुपए पर जाता हुआ दिख सकता है। उन्होंने 13 से साढ़े 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है।