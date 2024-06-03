Exit Poll Rally: एग्जिट पोल के बाद आयी शेयर मार्केट में तेज़ी, तोड़ दिये पुराने रिकॉर्ड

scorecardresearch
सोमवार 3 जून 2024 को शेयर मार्केट बेहद शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है।आज का कारोबार न सिर्फ़ पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है बल्कि शानदार तेज़ी के साथ नये रिकॉर्ड बनाने में अग्रसर भी है। चुनाव के बाद शेयर मार्केट में उछाल-गिराव तो देखे जाते हैं मगर एग्जिट पोल के बाद ऐसा कारोबार देखना अविश्वसनीय है।

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 3, 2024 14:26 IST
हाल ही में 1 जून 2024 के बाद आया एग्जिट पोल के नतीजों ने पूरे शेयर मार्केट को उलट के रख दिया है। इस कदर तेज़ी देखने को मिली है जैसे पहले कभी ना मिली हो।

शेयर मार्केट बेहद शानदार तेजी के साथ कर रहा कारोबार

आज सोमवार 3 जून 2024 को शेयर मार्केट बेहद शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है।आज का कारोबार न सिर्फ़ पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है बल्कि शानदार तेज़ी के साथ नये रिकॉर्ड बनाने में अग्रसर भी है। चुनाव के बाद शेयर मार्केट में उछाल-गिराव तो देखे जाते हैं मगर एग्जिट पोल के बाद ऐसा कारोबार देखना अविश्वसनीय है। जो रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे गिरकर 83.42 पर बंद हुआ था वही आज एग्जिट पोल के बाद सोमवार के शुरुआती कारोबार में  38 पैसे बढ़कर 83.04 पर खुला है  जो अपने तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बीते दिनों में न सिर्फ़ शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिले थे बल्कि भारतीय करेंसी भी गिरकर उठ रही तो उठ कर गिर रही थी।

इंटरबैंक विदेशी मुद्रा

इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 83.09 पर खुला और शुरुआती सौदों में ग्रीनबैक के मुकाबले 83.04 पर कारोबार करने के लिए आगे बढ़ा। यह पिछले बंद से 38 पैसे बढ़कर शुरू हुआ। बता दें कि इस साल 18 मार्च को रुपया 83.00 के स्तर को पार कर चुका था। आज के कारोबार में एग्जिट पोल के बाद फिर कच्चे तेल में तेजी देखी गई और यह 0.06 प्रतिशत गिरकर 81.06 डॉलर प्रति बैरल पर पहुँच गया है।इसी के साथ आज BSE भी 2621.98 अंक से बढ़कर 76,583.29 अंक पर खुला तो वहीं NIFTY भी 578.70 अंक से बढ़कर 23,109.40 अंक पर खुला जो अपने आप में एक अलोकिक वृद्धि है।

घरेलू लेनदेन में वृद्धि

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि घरेलू लेनदेन में वृद्धि के कारण मई में GST Collection संग्रह 10%  बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपये हो गया है ।विदेशी निवेशक ने शुक्रवार को भारतीय इक्विटी से ₹1,613.24 करोड़ के शेयर ख़रीदे हैं जो वाक़ेयी एक अच्छा निशान बन के सामने आ रहा है। सच में जब सिर्फ़ एग्जिट पोल ने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया है तो क्या होगा जब चुनावी नतीजे मंगलवार 4 जून 2024 को सामने आ जाएँगे? क्या सच में अमित शाह और मोदी द्वारा मार्केट पर बोला गया ये वाक्य कि 4 जून के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ेगा मार्केट ये सच साबित हो जाएगा? क्या मोदी 3.0 के आने से उछल जाएगा पूरा बाज़ार? इन प्रशनों का हल तो अब 4 जून को ही सामने आएगा जिसे जानने के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े रहें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 3, 2024