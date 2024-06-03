शेयर बाजार में रिकॉर्ड 2000 अंक की तेजी, सेंसेक्स 76,738 और निफ्टी 23,338 ऑल टाइम हाई पर
चुनाव नतीजों से एक दिन पहले शेयर बाजार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। सोमवार को कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 2000 अंकों की बढ़त लेकर 76,738 पर पहुंच गया। यह सेंसेक्स का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई 23,338 पर पहुंच गया। इसमें 650 अंक से ज्यादा की तेजी देखने मिली। पिछले 2 साल में यह शेयर बाजार की एक दिन में सबसे ज्यादा बढ़त है। इससे पहले 30 अगस्त 2022 को सेंसेक्स में 1500 अंक से ज्यादा की तेजी रही थी। सुबह 10 बजकर 23 मिनट पर सेंसेक्स 76,040 और निफ्टी 23,189 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।
शुक्रवार को भी बाजार में रही थी तेजी
इससे पहले पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 31 मई को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स 75 अंक की तेजी के साथ 73,961 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं, निफ्टी में भी 42 अंक की तेजी रही, ये 22,530 के स्तर पर बंद हुआ था।