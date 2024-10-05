Ex-Dividend Date: Jupiter Wagons, NBCC समेत इन कंपनियों ने खोला खजाना, निवेशकों के लिए बंपर डिविडेंड का एलान

आने वाले हफ्ते में निवेशकों की नजर इस खास 10 स्टॉक्स पर रहेगी। जिनमें NBCC (India), IDFC, Jindal SAW, KP Energy और Jupiter Wagons शामिल हैं। आपको बता दें कि ये सभी कंपनियां संबंधित कॉर्पोरेट घोषणाओं के लिए एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगी, इसमें Dividend payout, Bonus issue, विलय और सबडिविजन जैसे फैसले शामिल हैं। BSE पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अगले हफ्ते एक्स-डेट पर ट्रेड करने वाले स्टॉक्स की पूरी लिस्ट है।

अगले हफ्ते के लिए ex-dividend तारीख पर ट्रेडिंग स्टॉक्स

Jupiter Wagons के शेयर 7 अक्टूबर 2024 को एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि कंपनी ने प्रति शेयर ₹1 का अंतरिम डिविडेंड एलान किया है। रिकॉर्ड डेट भी 7 अक्टूबर 2024 तय की गई है।

KP Energy के शेयर 7 अक्टूबर 2024 को एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे, जिसमें प्रति शेयर ₹0.10 का अंतिम डिविडेंड है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 7 अक्टूबर 2024 है। Blue Cloud Softech Solutions के शेयर 11 अक्टूबर 2024 को एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि कंपनी ने प्रति शेयर ₹0.02 का अंतिम डिविडेंड घोषित किया है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी 11 अक्टूबर 2024 है।

बोनस इश्यू के लिए एक्स-डेट पर ट्रेडिंग स्टॉक्स

NBCC (India) के शेयर 7 अक्टूबर 2024 को एक्स-बोनस पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि कंपनी ने 1:2 के अनुपात में बोनस इश्यू की घोषणा की है। इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट भी 7 अक्टूबर 2024 है।

Power Mech Projects के शेयर 8 अक्टूबर 2024 को एक्स-बोनस पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस इश्यू की घोषणा की है। इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट भी 8 अक्टूबर 2024 है।

सबडिविजन के लिए एक्स-डेट पर ट्रेडिंग स्टॉक्स

Jindal Saw के शेयर 9 अक्टूबर 2024 को एक्स-स्प्लिट पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि कंपनी ने ₹2 से ₹1 प्रति शेयर के लिए स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट भी 9 अक्टूबर 2024 है। New Light Apparels के शेयर 10 अक्टूबर 2024 को एक्स-स्प्लिट पर ट्रेड करेंगे, कंपनी के स्टॉक को ₹10 से ₹1 प्रति शेयर के लिए स्प्लिट करने के निर्णय लिया है। इस स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट 10 अक्टूबर 2024 है।

Rajnish Retail के शेयर 11 अक्टूबर 2024 को एक्स-स्प्लिट पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि यह स्टॉक ₹5 से ₹1 प्रति शेयर के लिए स्प्लिट किया जाएगा। स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट 11 अक्टूबर 2024 है।

इसके अलावा, IDFC के शेयर 10 अक्टूबर को एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे, कंपनी की घोषणा के मुताबिक IDFC FHCL और IDFC को बिना Winding up के डिजॉल्व किया जाएगा। परिणामस्वरूप IDFC FIRST बैंक में सिर्फ सार्वजनिक शेयरधारक होंगे। IDFC को IDFC FIRST बैंक में विलय के लिए शेयर एक्चेंज रेश्यो 100 के पेडअप कैपिटल शेयरों के लिए 155 इक्विटी शेयर है, जो IDFC FIRST बैंक (मौजूदा मूल्य ₹10 प्रति शेयर) के होते हैं।