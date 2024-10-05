Reliance Update: अब आएंगे Jio Financial के म्युचुअल फंड्स
मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्पिन-ऑफ कंपनी Jio Financial Services Ltd को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से म्यूचुअल फंड संचालन शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह वेंचर दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, BlackRock Financial Management, के साथ साझेदारी में स्थापित किया जा रहा है। ब्लैकरॉक $10 ट्रिलियन से अधिक संपत्तियों का मैनेजमेंट करती है।
Jio Financial Services के एक रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि SEBI ने 3 अक्टूबर 2024 को एक पत्र के माध्यम से Jio और BlackRock को इस वेंचर में सह-प्रायोजक (co-sponsors) के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अंतिम पंजीकरण SEBI द्वारा दी गई शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगा। यह मंजूरी Jio Financial Services के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाहती है।
50:50 संयुक्त उद्यम की घोषणा
रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुलाई 2023 में डिमर्जर के कुछ दिनों बाद ही Jio Financial Services ने BlackRock के साथ भारतीय बाजार के लिए एसेट मैनेजमेंट सेवाओं को विकसित करने के लिए 50:50 संयुक्त उद्यम की घोषणा की थी। इसके बाद, अप्रैल में एक दूसरा संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया, जो वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग सेवाओं पर केंद्रित था।
भारत एक बचतकर्ताओं का देश
BlackRock की अंतरराष्ट्रीय संचालन प्रमुख, रचेल लॉर्ड ने कहा, Jio Financial Services के साथ मिलकर, हम भारत को एक बचतकर्ताओं के देश से निवेशकों के देश में बदलने की आकांक्षा रखते हैं।
डिजिटल-फर्स्ट रणनीति अपनाने की उम्मीद
आगामी म्यूचुअल फंड एक डिजिटल-फर्स्ट रणनीति अपनाने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत के लगभग ₹50 लाख करोड़ मूल्य के बढ़ते म्यूचुअल फंड बाजार तक पहुंचना है। उल्लेखनीय है कि Jio Financial Services ने वित्तीय वर्ष 2024 में 1,605 करोड़ रुपये के आश्चर्यजनक शुद्ध मुनाफे के साथ प्रभावशाली वित्तीय वृद्धि दर्ज की है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह मुनाफा 31 करोड़ रुपये था। कंपनी का राजस्व दिसंबर तिमाही में ₹414 करोड़ से बढ़कर ₹418 करोड़ हो गया।