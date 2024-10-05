Dhanteras 2024: धनतेरस से पहले खरीद लो सोना, रखें इन बातों का ध्यान

1. सही दुकान से खरीदें गोल्ड (Gold Buying Tips)

जब भी सोना खरीदें, तो ध्यान रखें कि वह किसी विश्वसनीय दुकान से हो। हमेशा बीआईएस हॉलमार्क वाले आभूषण ही खरीदें। इसके साथ ही, मेकिंग चार्ज को लेकर मोलभाव जरूर करें। साधारण डिज़ाइन वाले गहनों पर मेकिंग चार्ज कम होता है, जबकि बारीक और डिज़ाइनर गहनों पर यह चार्ज ज्यादा होता है।

2. ईएमआई का ऑप्शन भी चुनें (Invest in Gold)

अगर आप 'आसान EMI' योजना चुनने की सोच रहे हैं, तो पहले इसकी शर्तों को समझ लें। हर महीने कितनी राशि देनी होगी, सोने की कीमत और मेकिंग चार्ज की पूरी जानकारी प्राप्त करें ताकि आगे चलकर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही, आप कौन सा आभूषण या सिक्का कितने ग्राम का लेंगे और उसकी ईएमआई की अवधि क्या होगी, यह भी सुनिश्चित करें।

3. गहनों के डिज़ाइन, वजन और कीमत की जानकारी होनी चाहिए

अगर आप शादी के लिए सोना बचत कर रहे हैं या किसी खास डिज़ाइन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि गहने की डिज़ाइन, वजन और कुल कीमत की पूरी जानकारी आपके पास हो। इससे आप अंतिम समय में किसी भी कीमत में बदलाव या अप्रत्याशित खर्चों से बच सकेंगे।

4. सोने का ताजा भाव जानना जरूरी है (How to invest in Gold)

सोने की कीमतें रोज़ बदलती हैं, इसलिए खरीदने से पहले सोने का लेटेस्ट रेट जरूर चेक करें। इसके लिए इंडिया बुलियन एसोसिएशन की वेबसाइट सबसे विश्वसनीय स्रोत है। साथ ही, सोने के गहनों पर बीआईएस हॉलमार्क को चेक करना न भूलें, ताकि आप सुनिश्चित हो सकें कि आपका सोना भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रमाणित है।

5. छिपे हुए मेकिंग चार्ज से सावधान रहें

सोने के गहनों की कीमत के अलावा, उनके निर्माण और स्टोनवर्क के लिए मेकिंग चार्ज लिया जाता है। कई बार ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज के नाम पर ज्यादा पैसा वसूलते हैं। आमतौर पर यह चार्ज 20-25% तक होता है, लेकिन कुछ ब्रांडेड ज्वेलर्स अधिक चार्ज करते हैं। ज्वैलरी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि मेकिंग चार्ज कितना है और कहीं आपसे अधिक वसूला तो नहीं जा रहा।