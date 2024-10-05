scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारDiwali 2024: दिवाली कब है और क्या इस बार शेयर बाज़ार बंद रहेगा?

Diwali 2024: दिवाली कब है और क्या इस बार शेयर बाज़ार बंद रहेगा?

हर बार की तरह इस बार भी दीवाली को लेकर सवाल ये है कि दीवाली कब है और शेयर बाजार खुलेगा तो कितने बजे। दिवाली 2024 में 1 नवंबर को पड़ रही है, और इस दिन भारतीय शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित की जाएगी। यह एक विशेष ट्रेडिंग सत्र होता है, जो हर साल दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन के दौरान आयोजित किया जाता है।

Delhi,UPDATED: Oct 5, 2024 12:58 IST

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग?

मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के शुभ अवसर पर होने वाला एक छोटा सत्र है, जिसमें निवेशक शुभ मुहूर्त के दौरान ट्रेडिंग करते हैं। इसे नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है, और इसे परंपरागत रूप से समृद्धि और सफलता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान निवेशक अपने निवेश की शुरुआत करते हैं या पुराने पोर्टफोलियो को फिर से संतुलित करते हैं।

दिवाली पर बाजार का शेड्यूल:

1 नवंबर 2024 (शुक्रवार) - दिवाली लक्ष्मी पूजन के दिन बाजार आम तौर पर बंद रहेगा। मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन 1 नवंबर को शाम के समय किया जाएगा। सटीक समय की घोषणा आमतौर पर दिवाली के करीब की जाती है, लेकिन यह सत्र आमतौर पर 1 घंटे का होता है।

इस दौरान बाजार क्यों खुला रहता है?

मुहूर्त ट्रेडिंग भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, जहां निवेशक वित्तीय सफलता के लिए लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं और मान्यता है कि इस शुभ समय पर किया गया निवेश लाभदायक होता है।

सामान्य गतिविधियाँ:

अधिकतर निवेशक मुहूर्त ट्रेडिंग में सांकेतिक रूप से छोटी मात्रा में निवेश करते हैं। ट्रेडिंग सत्र के दौरान बाजार में हलचल कम होती है, लेकिन इसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार, 1 नवंबर 2024 को दिवाली के दिन भारतीय शेयर बाजार बंद रहेगा, लेकिन शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार खुला रहेगा, जो कि निवेशकों के लिए एक खास अवसर होता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 5, 2024